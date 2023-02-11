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"Путин проиграл энергетическую войну": РФ потеряла рынок газа в Европе и рычаги влияния – эксперт

11 февраля 2023, 14:52
Европа не захочет возвращаться к поставкам газа из РФ после того, как научилась жить без российских энергоносителей. Это проигрыш Путина в энергетической войне.
Владимир Путин, газ
РФ потеряла рынок газа в Европе и рычаги влияния/ сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин из-за полномасштабной войны против Украины потерял рынок газа в Европе, а с ним и свои рычаги влияния. Из-за российской агрессии против Украины экспорт российского газа резко сократился.

Теперь Европа научилась обеспечивать свои потребности без поставок из РФ, поэтому европейские страны в дальнейшем не вернутся к закупкам энергоресурсов из России. Об этом заявил трейдер Пьер Андюран, фирма которого Andurand Capital управляет активами на сумму 1,4 миллиардов долларов, в интервью Financial Times.

Он отмечает, что страны Европы быстро привыкают жить без российского газа. Поэтому, по словам Андюрана, Путин проиграл энергетическую войну.

"Я думаю, что Путин проиграл энергетическую войну. Очень высокие цены на природный газ и электроэнергию в Европе были крайне плохи для мировой экономики, но теперь они вернулись к более разумному уровню", – говорит трейдер.

В дальнейшем Европа вряд ли захочет вновь возвращаться к российским энергоносителям после того, как она стала независимой от них. Поэтому РФ навсегда потеряла своих крупнейших покупателей.

Андюран отмечает, что России для налаживания поставок своего газа в Азию понадобится не менее 10 лет, чтобы построить туда достаточное количество трубопроводов. Однако как только Китай станет единственным покупателем российского газа, Пекин сможет определять его цену, добавляет трейдер.

Ранее сообщалось, что Погода ударила по планам Путина. На Западе опасались, что из-за сильных холодов зимой могли произойти перебои с электроснабжением и повышением цены на газ. Однако зимний период оказался теплым – ситуация привела к падению цен на топливо до самых низких показателей с момента полномасштабного нападения России на Украину. Страны западного мира сумели создать достаточные запасы газа.

Напомним, власти Узбекистана отказались вступать в союз с Россией. Соглашение по поставкам газа из России может быть заключено, но оно не означает союз. По словам министра энергетики и вице-премьера Узбекистана Журабека Мирзамахмудова, страна "сотрудничает только на коммерческой основе" и не будет соблюдать политические условия в обмен на энергоресурсы.

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