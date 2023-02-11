ВСУ разгромили войска РФ под Угледаром: в ISW назвали причину больших потерь морпехов врага

Оккупационные войска России активно пытаются наступать в районе Угледара, города и его окрестностях, но ВСУ решительно отражают вражеские атаки.

Морская пехота 155-й бригады войск РФ понесла большие потери под Угледаром из-за своей тактики и большого числа мобилизованных - ISW / Скриншот соцсети

Морские пехотинцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оккупантов России потерпели разгром от сил обороны Украины под Угледаром Донецкой области по причине неэффективной тактики и наличия в подразделении большого количества мобилизованных. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что кадры провального штурма российскими войсками позиций ВСУ под Угледаром привели к серьезному резонансу в среде военных блогеров-пропагандистов РФ.

В частности, так называемые "военкоры"-сторонники оккупации Украины стали критиковать военное руководство оккупационных войск, акцентируя внимание на том, что ошибки командиров приводят к большим потерям.

По мнению аналитиков Института изучения войны, кадры разгрома оккупантов в районе Угледара демонстрируют – враг использует крайне неэффективную тактику ведения боя. Ситуация свидетельствует о том, что, скорее всего, 155-я бригада включает большое количестве необученных мобилизованных военных.

Как известно, армия РФ в последнее время пытается атаковать в районе Угледара, самого города и его окрестностей. Местность удерживают воины 72-й ОМБр и других подразделений ВСУ. Они наносят оккупантам существенные потери.

Засада от ВСУ для войск РФ под Угледаром

Заместитель мэра Угледара Максим Вербовский 3 февраля рассказал, что оккупанты России осуществили попытки штурма Угледара. Враг обстреливает город из артиллерии, градов и вертолетов. Тогда, по его слова, захватчики продвинулись в поселки вблизи города и стремились его окружить.

Силы специальных операций и 72-й отдельной механизированной бригады устроили засаду в тылу врага на Угледарском направлении. В засаду попали российские военные 155-й бригады морской пехоты из Владивостока.

"Совместная операция ССО Украины и 72 ОМБр прошла без потерь с нашей стороны и сорвала запланированные врагом штурмовые действия на Угледарском направлении", - сообщили в ССО 3 февраля.

Журналисты The Moscow Times отметили, что российские оккупанты потерпели поражения под Угледаром и Авдеевкой уже после того, как вместо Суровикина командующим войскам РФ в Украине стал Герасимов. В боях под Угледаром захватчики только в одном бою потеряли 30 единиц техники сотни военных. Под Авдеевкой ликвидировали две штурмовые пехотные группы.

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Наступление России: