Войска РФ под руководством Герасимова потерпели разгром от ВСУ под Авдеевкой и Угледаром – СМИ

В результате только одного боя под Угледаром оккупанты России потеряли 30 единиц техники и сотни военных, рассказали российские пропагандистские паблики.

Войска России не смогли добиться прорыва на Донбассе после назначения Герасимова / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Минобороны РФ, Википедия

Оккупационные войска России под командованием генерала Валерия Герасимова потерпели крупные поражения в Донецкой области. В боях под Угледаром в результате только одного боя они потеряли 30 единиц техники и сотни военных. Под Авдеевкой были ликвидированы две штурмовые пехотные группы.

Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на Telegram-каналы пропагандистов, российские военные подразделения под командованием Герасимова, который ранее сменил на данной должности Суровикина, потерпели разгром со стороны ВСУ под Авдеевкой и Угледаром.

Указано, что наступление захватчиков под Угледаром началось в конце января, однако оно быстро приостановилось. Только за один бой враг потерял 30 единиц техники и сотни своих военных.

В одном из каналов, приближенных к боевикам ЧВК Вагнера, рассказали, что войска РФ оказались неспособны провести планирование операции по оккупации города. Штабы испытывают проблемы в управлении войсками и ведением боевых действий.

В частности, под Угледаром понесла потери 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Украинские войска разгромили оккупантов под Павловкой. Российские морские пехотинцы после этого написали открытое письмо губернатору Приморского края. Они жаловались на свое командование и огромные потери.

Террорист Стрелков-Гиркин сообщал о ликвидации двух штурмовых пехотных групп оккупантов под Авдеевкой. Генералов РФ он назвал "полными кретинами".

"Не прикрытое с воздуха и силами РЭБ выдвижение танковых и моторизованных колонн по узким дорогам вдоль редких лесопосадок по идеально ровной местности (поскольку по сторонам — минные поля) закончилось разгромом", - отмечал боевик и подчеркивал, что на этом завершилось "наступление российской армии на всем Донецком фронте".

Война России против Украины на Донбассе

Эксперты американского Института изучения войны ранее заявили, что оккупанты РФ перехватили инициативу в Луганской области и начали там свое наступление. Они зафиксировали усиление атак россиян вдоль линии Сватово-Кременная. Также враг атаковал оборонительные рубежи сил обороны Украины и незначительно продвинулся вдоль админграницы Луганской и Харьковской областей.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай позже сообщил, что в регионе началось определенное обострение. Фактически речь идет о части масштабного наступления, которое планировали захватчики. Вражеские войска акцентировали свои усилия на Кременском направлении.

Также Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты атакуют на Кременском направлении, однако ВСУ удерживают ситуацию. По словам чиновника, российские войска ставят перед собой задачу дойти до Лимана Донецкой области.

Смотрите видео Главред - ВСУ сдерживают наступление России на Донбассе

Наступление России: