Войска РФ наступают на Луганщине, оккупанты хотят дойти до Лимана – Гайдай

Обстановка в Луганской области остается тяжелой, однако ВСУ сдерживают врага и продолжают контролировать ситуацию, сказал глава ОВА Сергей Гайдай.

ВСУ отражают атаки врага на Луганщине и даже поражают уникальную военную технику россиян - Гайдай / Коллаж Facebook С. Гайдай, УНИАН, Минобороны РФ

В Луганской области силы обороны Украины отражают атаки российских оккупантов. Больше всего враг атакует на Кременском направлении, там захватчики пытаются развить определенный успех. Однако ВСУ контролируют ситуацию. Войска РФ планируют дойти до Лимана. Об этом рассказал руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

В своем Telegram-канале он сообщил о том, что ситуация в регионе остается тяжелой. Российские оккупанты атакуют и совершают обстрелы на Кременском направлении. Однако ВСУ отбиваются, контролируют обстановку и наносят ответные удары.

"Ситуация остается достаточно тяжелой, но полностью контролируемой силами обороны. Наибольшее количество обстрелов и атак остается все же на Кременском направлении. Там они постоянно бьют из тяжелых калибров, атакуют и подключают тяжелую технику, танки, не один, не два. То есть там они пытаются развивать определенный успех на этом направлении, но как ВСУ не трудно, они полностью контролируют ситуацию и даже поражают уникальную технику врага, такую как "Терминатор", - сказал Гайдай.

По словам чиновника, вражеская российская армия намерена дойти до Лимана Донецкой области.

"Но мы знаем, что россияне останавливаются там, где их останавливают наши защитники", - напомнил Гайдай.

Также он добавил, что в направлении Сватово ситуация более стабильная.

"Там не только ВСУ разбивают российские подразделения, но в некоторой степени и преуспевают", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Ситуация в Луганской области

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о том, что войска РФ на Луганщине могут пойти в наступление в любой день после 15 февраля. Оккупанты продолжают усиливаться на данном направлении. Враг в скором времени завершает учения мобилизованных, россиянам понадобится 10 дней, чтобы отправить новые резервы на фронт для наступательной операции.

Аналитики Института изучения войны полагают, что оккупанты России перехватили инициативу в Луганской области и начали там очередное крупное наступление. Вдоль линии Сватово-Кременная темпы атак россиян увеличились. По данным аналитиков, россияне атакуют оборонительные рубежи ВСУ и незначительно продвинулись вдоль административной границы Луганской и Харьковской областей.

Позже руководитель ОВА Луганщины Сергей Гайдай отметил, что определенное обострение в регионе уже началось. Фактически это часть масштабного наступления, которое планировали оккупанты. Основные усилия враг сконцентрировал на Кременском направлении.

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Наступление России: