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Наступление РФ в Луганской области началось, ВСУ могут его использовать для контратаки - ISW

9 февраля 2023, 07:39
Силы РФ в Луганской области сейчас обладают инициативой, но полное их задействование может привести к окончательной кульминации на участке Сватово-Кременная.
ВСУ, война, украинские военные
У ВСУ появится окно возможностей для собственного контрнаступления / 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Российские оккупационные войска перехватили инициативу и начали очередное крупное наступление в Луганской области. Темпы российских операций вдоль линии Святово-Кременная в западной части Луганской области за последнюю неделю заметно увеличились. Российская сторона сообщает, что армия РФ атакует украинские оборонительные рубежи и незначительно продвигается вдоль границы Харьковско-Луганской области, особенно к северо-западу от Сватово возле Купянска и к западу от Кременной. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Кроме того, российское военное командование вероятно направило части нескольких дивизий для проведения решающих наступательных операций вдоль линии Святово-Кременная.

"Привлечение значительных элементов как минимум трех крупных российских дивизий к наступательным операциям на этом участке указывает на то, что российское наступление началось, даже если украинские силы до сих пор не позволяют российским войскам добиться значительных успехов. Наступление РФ вероятно еще не достигло своего полного темпа", - отмечают эксперты.

Российское командование еще не ввело в бой части 2-й мотострелковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, Западный военный округ), которая в январе была переброшена в Луганскую область после переброски в Беларусь. Оккупационные войска постепенно переходят в наступление, но его успех не предопределен.

Несмотря на то, что российские силы в Луганской области сейчас обладают инициативой, полное задействование этих сил может привести к их окончательной кульминации на участке Сватово-Кременная. При этом оккупанты могут не достигнуть своей цели по захвату всей Луганской и Донецкой областей.

"Эта кульминация, скорее всего, предоставит украинским силам окно возможностей для собственного контрнаступления", - считают аналитики ISW.

Новое наступление РФ в Украине

Россия планирует начать новое масштабное наступление в течение следующих 10 дней. Агрессор намерен начать наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружение. Как пишет британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ, целью российского наступления является оккупация всего Донбасса.

Для нового наступления россия подготовила 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 реактивных систем залпового огня, таких как "Град" и "Смерч", 400 истребителей и 300 вертолетов, пишет Foreign Policy.

Численность войск РФ в Украине превысила 300 тысяч человек. Это больше, чем в феврале прошлого года. На этот раз захватчики сконцентрированы на востоке Украины.

В Институте изучения войны считают, что Путин переоценил возможности российских вооруженных сил. Аналитики не обнаружили никаких доказательств того, что оккупанты восстановили достаточную боевую мощь, чтобы выполнить приказ президента РФ - нанести поражение ВСУ на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта.

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