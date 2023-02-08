РФ уже начала новое наступление на востоке Украины, под угрозой и другие направления – израильский офицер

Россия не сможет повторить такое масштабное наступление, как 24 февраля год назад – у нее сейчас недостаточно сил. Но не стоит исключать усиление угрозы.

РФ уже начала новое наступление на востоке Украины, отмечает Игаль Левин/ Минобороны РФ, Facebook

Страна-агрессор Россия уже начала наступление, о котором в последнее время все говорят. Оккупанты усилили атаки на востоке Украины – на Бахмутском и Угледарском направлениях. Кроме этого, они осуществляют попытки наступать на Запорожье.

Об этом рассказал военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин "24 каналу". Однако, по его словам, нельзя исключать угрозу наступления захватчиков на других направлениях.

Он отмечает, что Генштаб ВСУ должен рассматривать все возможные варианты наступления РФ и готовиться к любым сценариям, в частности, к угрозе наступления на Одессу, Киев, со стороны Беларуси и т. п. Но нужно оценивать вероятность в каждом из этих случаев.

В то же время эксперт считает, что страна-агрессор не сможет повторить наступление, которое она осуществила 24 февраля 2022 года, ведь у них на это не хватит силы.

"Мне представляется, что наступление, которое происходит сейчас, это то наступление, о котором раньше говорили. На большее у россиян нет сил. Не в смысле людей, а у них нет ни техники, ни средств связи, ни общего обеспечения, ни логистики", – говорит израильский офицер.

Кто такой Игаль Левин Игаль Левин – старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля, участник Второй ливанской войны, операции "Литой свинец" и плана одностороннего размежевания; военный аналитик и соавтор Telegram-канала Yigal Levin (ранее носил название Ressentiment), пишет Википедия.

Угроза нового масштабного наступления РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Украины сохраняют максимальное внимание на подготовке российских оккупантов к возможному новому наступлению. Глава государства провел по этому поводу ряд совещаний с военными и руководителем разведки.

Напомним, военный эксперт Петр Черник выразил мнение, что Путин может готовить "сумасшедшие вещи" на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для России на карту поставлено абсолютно всё, и Кремль чувствует, что пути назад нет.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес отмечал, что оккупанты не добьются значительного продвижения во время нового наступления на Украину. Даже если они собрали 200-300 тысяч войск, остаются проблемы с логистикой и подготовкой военных. В течение ближайших 2-3 месяцев россияне будут атаковать массой неподготовленных военных с целью прорыва обороны украинской армии.

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