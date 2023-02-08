Оккупанта разорвало: военный РФ ударил палкой по украинскому дрону-камикадзе и погиб

Беспилотник приземлился посреди поля. Российский военный, который на него наткнулся, прожил после этого недолго.

Военный РФ ударил палкой по украинскому дрону-камикадзе и погиб/ УНИАН, скрин

Российский оккупант сам нашел свою смерть на поле боя, "встретившись" с украинским дроном-камикадзе.

Беспилотник приземлился среди поля, а захватчик решил ударить его палкой. Соответствующее видео последних секунд жизни оккупанта обнародовал в Telegram украинский активист Сергей Стерненко.

Непонятно, чего именно хотел добиться российский военный ударом палкой по дрону, но закончилось это для этого гибелью. Беспилотник разорвался и убил оккупанта.

"Прилег себе отдохнуть FPV-дрон с нашим крафтнеймом BAVOVNA, никого не трогал. Тут какой-то глупый россиянин решил к нему придраться. И умер", – написал Стерненко.

FPV-дрон – это беспилотный летательный аппарат, который имеет функцию трансляции видео в режиме реального времени с камеры беспилотника на монитор, очки или шлем пилота.

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Ранее Псковский десантник, попавший в плен к защитникам Украины, признался, что военное командование приказало оккупантам не брать в плен украинских военных. Им сказали сразу расстреливать защитников Украины, при этом не имеет значения, с оружием они или без. Стрелять сказали даже по тем, кто добровольно сдается в плен.

Напомним, россиянкам из Москвы, мужчины которых были ликвидированы во время участия в войне против Украины, начали выдавать "гробовые" шубы. При этом вдовы оккупантов так радуются этим подаркам, что принимают их с улыбкой и без всякой слезы за своими мертвыми мужьями.

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