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"Шкура за шкуру": вдовы оккупантов радуются "гробовым" шубам, которые им выдают за смерть мужей

7 февраля 2023, 17:13
Россиянки с радостью принимают шубы взамен за своих ликвидированных в Украине мужей. В сети высмеяли реакцию вдов оккупантов, которые радуются таким подаркам.
Шубы для вдов оккупантов
Вдовы оккупантов радуются "гробовым" шубам, которые им выдают за смерть мужей/ Telegram

Россиянкам из Москвы, мужья которых были ликвидированы во время участия в войне против Украины, начали выдавать "гробовые" шубы. При этом вдовы оккупантов так радуются этим подаркам, что принимают их с улыбкой и без всякой слезы за своими мертвыми мужьями.

Соответствующие фото вручения "подарков за мертвых мужей" появились в сети. В частности, на это обратил внимание украинский ведущий Алексей Дурнев в своем Telegram-канале.

Ведущий подчеркнул, что российские вдовы так радуются шубам, будто им очень повезло.

В сети появились фотографии двух вдов оккупантов, которым вручили шубы "от представителей российского актива Москвы".

На первом фото подарок держит Наталья, которая не скрывает свою радостную улыбку, пока ее фотографируют. На втором фото вдова Валентина, которая так засмотрелась на свою обновку, что даже не отрывала от нее глаз, пока ее фотографировали.

Шубы вдовам оккупантов
Вдова оккупанта Наталья с шубой/ Telegram
Шубы вдовам оккупантов
Вдова оккупанта Валентина с шубой/ Telegram

Комментаторы в сети отмечают, что не удивлены таким поведением вдов оккупантов. В комментариях к публикациям пользователи пишут, что россиянки воспринимают это как "нормальный обмен". Кое-кто предполагает, что шубы могут быть и украденные в Украине, учитывая то, сколько всего уже украли и вывезли из Украины оккупанты во время войны.

Комментаторы под публикациями оставляли, в частности, такие комментарии:

  • "Шуба из секонда за дохлого мужика и россиянка довольна",
  • "Украденные вещи из домов украинцев",
  • "С Ладами, как я понимаю, уже всё?",
  • "Сфотографировались? Отдавай назад",
  • "Это секонд-хенд по ходу",
  • "Шубы получили и радуются",
  • "Шкура за шкуру",
  • "Такое на болотах только можно увидеть",
  • "То есть всё это время им нужны были шубы и часы??? А не могли они сразу сказать? Мы бы дали им и они от нас бы отстали...",
  • "Променяли мужа на кусок вонючего козла",
  • "Прямо на лице написано, что она в трауре".
Шубы для вдов оккупантов
скрин
Шубы для вдов оккупантов
скрин
Шубы для вдов оккупантов
скрин
Шубы для вдов оккупантов
скрин
Шубы для вдов оккупантов
скрин

Ранее сообщалось, что на войне против Украины погиб российский оккупант Илья Королев из города Полевский Свердловской области РФ. 29-летнего захватчика похоронили в его городе 26 октября. Жена погибшего призналась, что муж не хотел идти на войну, но она сама его вынудила. Россиянка рассказала, что муж после получения повестки боялся идти на войну, но она заявила ему: "Иди, не будь трусом, будешь защищать меня и наших детей".

Напомним, в России родители одного из военнослужащих, которые принимали участие в агрессии против Украины, похоронили чужое тело, выдав его за своего сына. На такой шаг родители военного РФ пошли ради получения денег от государства на похороны.

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