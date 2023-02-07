"Дом трясло, как коробку, пошли трещины": украинка рассказала, как пережила землетрясение в Турции

Женщина посреди ночи выскочила на улицу вместе с соседями. Люди в панике выбегали из домов, даже не успев захватить свои вещи.

Землетрясение в Турции 6 февраля стало самым мощным с 1939 года/ скрин The Project

Украинка Мария, пережившая сильное землетрясение в Турции, рассказала о трагическом дне. Женщина живет и работает в турецком городе Газиантеп, который стал одним из эпицентров землетрясения.

По ее словам, первые толчки она услышала среди ночи. В 04:00 женщина проснулась от того, что квартира "ходила ходуном". Об этом она рассказала журналистам ВВС.

"На секунду у меня был флешбек, что я в Украине и это обстрелы. Буквально за секунду я поняла, что это землетрясение", – рассказала украинка.

Женщина сразу схватила куртку и обувь, разбудила соседей с цокольного этажа и они вместе выбежали на улицу. Мария отмечает, что знает, как вести себя в таких ситуациях, потому что им на работе постоянно проводят тренинги на эту тему. Основное в такой ситуации – выйти из здания на открытую местность.

На улице Мария увидела много людей, выбегавших из соседних домов. Все были в панике. люди, у которых были автомобили, пытались отъехать куда-то подальше. Ее знакомая вывезла детей на авто прямо в открытое поле.

Женщина вспоминает, что ее дом "трясло, как коробку с конфетами". Жилище женщины уцелело, лишь пошли трещины по стенам.

Сильных толчков было два. Был еще третий, но послабее. Между ними, пока было затишье, Мария успела заскочить в квартиру, чтобы взять мобильный телефон и документы.

"Все люди стояли в парке возле нас. Через три часа мы вернулись в дом, потому что замерзли и промокли. Уже не было дальнейших сообщений об опасности в интернете и через смс-рассылку", – рассказывает женщина.

В Турции землетрясения не являются редкостью, ведь страна расположена в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире.

Украинка рассказывает, что за время своего пребывания в Турции она уже пережила несколько землетрясений, однако все предыдущие были незначительны.

Во время землетрясений 6 февраля рухнул дом возле ее работы, отмечает женщина. Также о разрушенных домах рассказывали ее знакомые.

В доме украинки сейчас есть газ и вода, но отсутствует электроснабжение.

Землетрясение в Турции 6 февраля

Напомним, утром 6 февраля в Турции произошла серия мощных землетрясений. Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в Турции с 1939 года.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. Всего разрушено 20-50% зданий.

Число погибших в результате землетрясения, которое произошло на юге Турции и в соседней Сирии, превысило 5 тысяч человек. Поскольку спасатели продолжают раскапывать обломки разрушенных зданий в поисках выживших, количество жертв может увеличиться.

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