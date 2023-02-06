Мощные землетрясения всколыхнули Турцию: разрушены здания, сотни жертв и тысячи пострадавших

Утром 6 февраля в Турции прошла серия мощных землетрясений. Разрушены здания. Уже обнаружены 284 жертвы, также известно о тысячах пострадавших.
Турецкое управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) сообщило, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 4:17 утра и было сосредоточено в районе Пазарчик. Подземные толчки залегали на глубине 7 километров.
За ним последовало землетрясение магнитудой 6,4 балла на юго-востоке провинции Газиантеп. Третье землетрясение магнитудой 6,5 также произошло в Газиантепе.
Землетрясение также ощущалось в других юго-восточных провинциях, включая Диярбакыр, и в соседних странах, включая Ливан и Сирию.
По данным министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, всего в стране произошло шесть землетрясений магнитудой более 6 баллов.
Как сообщает турецкое издание Milliyet, в городе Диярбакыр произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Восьмиэтажный дом в районе Енишехир снесло в считаные секунды.
Вице-президент Турции Фуата Октая сообщил в Twitter, что по состоянию на 6:30 зафиксировали 284 жертвы подземных толчков. Также известно о не менее 2323 человек, получивших ранения.
Данные о жертвах и пострадавших не окончательны, поскольку спасательные работы продолжаются.
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что посольство проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших в Турции.
Землетрясение в Сирии
237 человек погибли и 639 получили ранения в Сирии в результате серии мощных землетрясений, центром которых стала юго-восточная Турция.
Как сообщает сирийское агентство SANA, сильные подземные толчки поразили регионы Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка.
По меньшей мере 42 человека погибли и более 200 получили ранения в районах Алеппо, которые находятся под контролем режима Башара Асада.
Десятки зданий также были разрушены или повреждены в контролируемых оппозицией районах на севере Сирии, где спасательные команды ищут выживших.
В разных районах на севере Сирии по меньшей мере 58 человек были убиты и сотни ранены.
Местные СМИ сообщают, что многие жители все еще находятся под завалами. Они также призывают граждан помочь доставить пострадавших в больницы.
Землетрясение также нанесло ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. В общей сложности разрушены 20-50% зданий.
Как сообщал Главред, 28 января в северо-западной части Ирана произошло землетрясение (с магнитудой 5,9). Эпицентр подземных толчков был в 23 км на юго-восток от города Хой (с населением 175 тысяч человек).
Землетрясение нанесло ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. В общей сложности разрушены 20-50% зданий.
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