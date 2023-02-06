Мощные землетрясения всколыхнули Турцию: разрушены здания, сотни жертв и тысячи пострадавших

Всего в стране произошло шесть землетрясений магнитудой более 6 баллов. Кроме того, подземные толчки были в Сирии и Западном Азербайджане.

Землетрясение в Турции забрало жизни сотен людей / скриншот

Утром 6 февраля в Турции прошла серия мощных землетрясений. Разрушены здания. Уже обнаружены 284 жертвы, также известно о тысячах пострадавших.

Турецкое управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) сообщило, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 4:17 утра и было сосредоточено в районе Пазарчик. Подземные толчки залегали на глубине 7 километров.

За ним последовало землетрясение магнитудой 6,4 балла на юго-востоке провинции Газиантеп. Третье землетрясение магнитудой 6,5 также произошло в Газиантепе.

Землетрясение также ощущалось в других юго-восточных провинциях, включая Диярбакыр, и в соседних странах, включая Ливан и Сирию.

По данным министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, всего в стране произошло шесть землетрясений магнитудой более 6 баллов.

Последствя землетрясения в Турции / скриншот

Как сообщает турецкое издание Milliyet, в городе Диярбакыр произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Восьмиэтажный дом в районе Енишехир снесло в считаные секунды.

Вице-президент Турции Фуата Октая сообщил в Twitter, что по состоянию на 6:30 зафиксировали 284 жертвы подземных толчков. Также известно о не менее 2323 человек, получивших ранения.

Данные о жертвах и пострадавших не окончательны, поскольку спасательные работы продолжаются.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что посольство проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших в Турции.

Землетрясение в Сирии

237 человек погибли и 639 получили ранения в Сирии в результате серии мощных землетрясений, центром которых стала юго-восточная Турция.

Как сообщает сирийское агентство SANA, сильные подземные толчки поразили регионы Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка.

По меньшей мере 42 человека погибли и более 200 получили ранения в районах Алеппо, которые находятся под контролем режима Башара Асада.

Десятки зданий также были разрушены или повреждены в контролируемых оппозицией районах на севере Сирии, где спасательные команды ищут выживших.

В разных районах на севере Сирии по меньшей мере 58 человек были убиты и сотни ранены.

Местные СМИ сообщают, что многие жители все еще находятся под завалами. Они также призывают граждан помочь доставить пострадавших в больницы.

Последствия землетрясения в Сирии / скриншот

Землетрясение также нанесло ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. В общей сложности разрушены 20-50% зданий.

Как сообщал Главред, 28 января в северо-западной части Ирана произошло землетрясение (с магнитудой 5,9). Эпицентр подземных толчков был в 23 км на юго-восток от города Хой (с населением 175 тысяч человек).

Землетрясение нанесло ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. В общей сложности разрушены 20-50% зданий.

Другие новости: