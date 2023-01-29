В субботу, 28 января, в северо-западной части Ирана произошло мощное землетрясение. Как говорят ученые, его магнитуда составляла 5,9 баллов.

Земля в Ирана содрогнулась от мощного землетрясения: сотни пострадавших / скриншоты из видео

В субботу, 28 января, в северо-западной части Ирана произошло землетрясение (с магнитудой 5,9). Как сообщает местный портал IRNA, эпицентр подземных толчков был в 23 км на юго-восток от города Хой (с населением 175 тысяч человек).

По предварительной версии событий, землетрясение нанесло ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. В общей сложности разрушены 20-50% зданий, говорит губернатор Мохаммад Садег Мотамедян.

Сейчас количество пострадавших в результате землетрясения в городе Хой оценивается в 816 человек (трое людей погибли), сообщают местные власти.

Атаками дронами по военным объектам Ирана

В городе Исфахан (Иран) прогремел взрыв на заводе Министерства обороны, который специализируется на производстве боеприпасов. Завод атаковали беспилотники.

Именно там расположено иранское предприятие Shahed Aviation Industries, которое производит печально известные дроны-камикадзе Shahed 131/136.

По словам заместителя по вопросам политической безопасности главы Исфахана Мохаммад-Реза Джан Нишари,на завод была осуществлена атака беспилотников - якобы неудачна.

Поздне сообщалось, что в иранском городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел. Он якобы также подвергся атаке беспилотников.

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