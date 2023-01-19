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Союзный России Иран дал пощечину Москве: Тегеран подчеркнул, что Крым и Донбасс – это Украина

19 января 2023, 19:10
Хорошие отношения между Ираном и Россией не повлияют на позицию Тегерана по аннексии суверенных территорий Украины, сказал Хосейн Амир Абдоллахиан.
Иран, Россия
Иран признает суверенитет Украины над Крымом и Донбассом / Коллаж pixabay, УНИАН

Иран не признает аннексию оккупантом Россией захваченных Крыма, Донецкой и Луганской областей. И хорошие отношения между Тегераном и Москвой не могут повлиять на такую позицию. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан.

В интервью TRT World он рассказал о том, что отношения Ирана и России – "прекрасные", но Тегеран не собирается признавать оккупированные территории Украины "российскими землями". Иран признает законный суверенитет Киева над данными территориями.

"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины", - подчеркнул Хосейн Амир Абдоллахиан.

Удары России дронами из Ирана по Украине

В начале января представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что оккупант РФ ожидает поступления от Ирана партии дронов-камикадзе. Всего контракт предусматривает поставки агрессору России 1750 БПЛА.

СМИ писали, что Путин вынужден был унижаться и просить ракеты в Иране. Для этого он лично звонил иранскому президента Ибрахиму Раиси. При этом Тегеран задерживает поставки Москве ракет.

Угроза наступления России на Украину:

новости Крыма новости Донбасса новости Ирана война России и Украины
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