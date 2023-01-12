Путина снова заставили унизиться: он выпрашивает ракеты у Ирана – СМИ

Глава Кремля понимает, что от поставок оружия из Ирана зависит ситуация на фронте, поэтому он готов "скакать на задних лапах" перед иранским президентом.

Путин снова был вынужден унизиться из-за задержки поставок ракет из Ирана/ kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз был вынужден униженно просить президента Ирана о поставках оружия в РФ для войны против Украины. С поставками возникли проблемы, и теперь главе Кремля пришлось лично звонить по этому поводу иранскому лидеру Эбрахиму Раисе.

Об этом сообщил Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) России. Отмечается, что телефонный разговор между президентами двух стран состоялся в среду, 11 января.

"Иран задерживает поставки баллистических ракет, что вызывает острое беспокойство руководства России. Вчерашний телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси был посвящен в основном этой теме. Путин пытался узнать, чем вызвана задержка поставок вооружений, прежде всего баллистических ракет и пусковых установок к этим ракетам", – говорится в сообщении.

Президент Ирана объяснил задержку в поставках определенными "трудностями", в то же время он пообещал, что в ближайшее время всё восстановится. Путин поблагодарил Раису за вооружение и военную форму, которые уже были предоставлены, и "очень вежливо попросил" сделать всё возможное для бесперебойных поставок в дальнейшем.

"Зависимость ситуации на фронте от поставок вооружений из Ирана заставляет Путина унижаться и просить, что, конечно, не может не нравиться Раиси", – отмечается в сообщении.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отмечал, что Иран боится передавать баллистические ракеты России, которые просил Путин для террора украинцев. Всё из-за проблем, которые могут обрушиться на Тегеран после такого шага. Но Путин очень хочет получить эти ракеты.

Напомним, США хотят помешать передаче иранских ударных беспилотников России, которыми оккупанты терроризируют украинцев. Для этого администрация Джо Байдена разработала масштабную программу, пишет The New York Times.

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