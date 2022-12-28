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США пытаются помешать передаче иранских дронов РФ - NYT

28 декабря 2022, 22:23
США планируют санкциями помешать производству ударных беспилотников.
США, Иран
США пытаются помешать Ирану передавать РФ дроны / Коллаж фото ua.depositphotos.com

США хотят помешать передаче иранских ударных беспилотников России, которыми оккупанты терроризируют украинцев. Для этого Администрация Джо Байдена разработала масштабную программу. Об этом сообщает The New York Times.

Целью программы является препятствование разработке иранских дронов. Белый дом активизировал свою работу после того, как стало известно, что в беспилотниках использовались технологии стран Запада, в том числе американские.

Сообщается, что компании США передали Украине устройства, которые могут обнаруживать беспилотники на более дальних расстояниях. Также ВСУ получают информацию о то, где именно РФ готовит дроны к запуску.

Известно, что США пытаются помешать производству дронов мощными санкциями и переговорами. Также были приняты меры в отношении американских компаний, чьи технологии обнаружили в иранских дронах.

Участие Ирана в войне против Украины

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. За последние несколько месяцев Россия нанесла сокрушительные удары иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Многие получили ранения. Также есть погибшие, среди них дети.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.

Недавно спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять воздухом.

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