"В РФ нет проблем с поставкой дронов из Ирана": в ВСУ предупредили об изменении Россией тактики атак

У страны-агрессора России нет проблем со снабжением дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять воздухом.
Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в среду, 14 декабря. Он напомнил, что оккупанты заказали у Ирана 1740 таких дронов.
"Предварительная информация была от Главного управления разведки, что Россия заказала 1740 этих БпЛА и первая партия, о которой мы сейчас говорим, было использовано свыше 400 этих БпЛА", – сообщил Юрий Игнат.
Какими именно дронами била по Украине Россия утром 14 декабря – с новой или старой партии – установит разведка, отмечает спикер командования Воздушных сил ВСУ.
РФ изменила тактику использования дронов-камикадзе
В то же время Игнат отмечает, что страна-агрессор Россия сейчас пытается обстреливать Украину иранскими дронами преимущественно ночью, чтобы украинским военным было труднее их сбить.
"Тактика, присущая применению этими БПЛА – это ночь. Условия плохой видимости, потому что ночью их визуально трудно обнаружить в темноте средствами, которыми сбивают их – это и стрелковое оружие, зенитные пушки. Поэтому именно радиолокационные средства обнаруживают их, а зенитно-ракетные комплексы и другие огневые средства сбивают", – пояснил представитель Воздушных сил ВСУ.
Он напомнил, что ранее РФ несколько месяцев проводила обстрелы преимущественно днем. Одна из причин – чтобы люди видели взрывы и масштабы разрушений.
Атака на Киев иранскими дронами
В Киеве утром в среду, 14 декабря, прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Их было слышно в разных районах города. Воздушную тревогу объявили около 6 часов утра.
Затем мэр Киева Виталий Кличко сообщил о "прилете" в Шевченковском районе города. Он рассказал, что на место выехали соответствующие службы. Как стало известно, в результате утренней атаки были повреждены два админздания в Киеве и частный дом в селе Вишневое.
После этого украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что российские оккупанты запустили по Украине новую волну дронов. Они движутся с юга. Повторных запусков из Беларуси пока не было.
Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия начала утро с атаки по Украине 13-ю иранскими дронами-камикадзе. Все запущенные российскими оккупантами дроны были сбиты украинскими системами противовоздушной обороны.
Читайте также:
- В РФ вспыхнули бурные дебаты военные ссорятся, как правильно воевать – разведка Британии
- "Мы пробили их систему защиты": эксперт рассказал, что будет делать РФ после атак на российские аэродромы
- Пострадавшего в плену легендарного защитника Мариуполя Дианова удачно прооперировали в США