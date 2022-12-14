"В РФ нет проблем с поставкой дронов из Ирана": в ВСУ предупредили об изменении Россией тактики атак

Россия запускает иранские дроны по Украине преимущественно ночью, отмечают в командовании Воздушных сил ВСУ.

В ВСУ отмечают, что Россия преимущественно применяет дроны-камикадзе ночью/ Telegram, Командование ВСУ

У страны-агрессора России нет проблем со снабжением дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять воздухом.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в среду, 14 декабря. Он напомнил, что оккупанты заказали у Ирана 1740 таких дронов.

"Предварительная информация была от Главного управления разведки, что Россия заказала 1740 этих БпЛА и первая партия, о которой мы сейчас говорим, было использовано свыше 400 этих БпЛА", – сообщил Юрий Игнат.

Какими именно дронами била по Украине Россия утром 14 декабря – с новой или старой партии – установит разведка, отмечает спикер командования Воздушных сил ВСУ.

РФ изменила тактику использования дронов-камикадзе

В то же время Игнат отмечает, что страна-агрессор Россия сейчас пытается обстреливать Украину иранскими дронами преимущественно ночью, чтобы украинским военным было труднее их сбить.

"Тактика, присущая применению этими БПЛА – это ночь. Условия плохой видимости, потому что ночью их визуально трудно обнаружить в темноте средствами, которыми сбивают их – это и стрелковое оружие, зенитные пушки. Поэтому именно радиолокационные средства обнаруживают их, а зенитно-ракетные комплексы и другие огневые средства сбивают", – пояснил представитель Воздушных сил ВСУ.

Он напомнил, что ранее РФ несколько месяцев проводила обстрелы преимущественно днем. Одна из причин – чтобы люди видели взрывы и масштабы разрушений.

Атака на Киев иранскими дронами

В Киеве утром в среду, 14 декабря, прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Их было слышно в разных районах города. Воздушную тревогу объявили около 6 часов утра.

Затем мэр Киева Виталий Кличко сообщил о "прилете" в Шевченковском районе города. Он рассказал, что на место выехали соответствующие службы. Как стало известно, в результате утренней атаки были повреждены два админздания в Киеве и частный дом в селе Вишневое.

После этого украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что российские оккупанты запустили по Украине новую волну дронов. Они движутся с юга. Повторных запусков из Беларуси пока не было.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия начала утро с атаки по Украине 13-ю иранскими дронами-камикадзе. Все запущенные российскими оккупантами дроны были сбиты украинскими системами противовоздушной обороны.

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