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В РФ вспыхнули бурные дебаты – военные ссорятся, как правильно воевать – разведка Британии

14 декабря 2022, 10:24
Напряжение в рядах оккупантов уже дошло и до верхушки армии России.
Российские военные, Гиркин
В РФ военные начали ссориться о том, как правильно воевать/ Минобороны РФ, скрин

В рядах российской армии усилились споры относительно ведения войны против Украины. В частности, представители оккупационного войска начали выражать недовольство, по их словам, неправильно выбранные стратегии планирования российского военного руководства.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании. В ведомстве отмечают: подобные тенденции споров в российском войске показывают, что в силовом блоке страны-агрессора РФ развернулось жесткое противостояние между различными группами влияния.

В британском Минобороны в качестве примера привели недавние заявления террориста и боевика Игоря Гиркина (Стрелкова), который утверждал, что он провел два месяца на передовой в составе батальона так называемой "ДНР".

Боевик заявил о якобы "кризисе стратегического планирования". Он высмеял приказы российского военного руководства, которое сказало строить большие позиционные оборонительные сооружения, и заявил об отсутствии пользы от них в этой войне.

"Его комментарии подчеркивают бурные дебаты относительно ведения войны, которые продолжаются в военном сообществе России", – подчеркнули в британской разведке.

Также в ведомстве вспомнили о слухах о якобы увольнении главы Генштаба РФ Валерия Герасимова. Отмечается, что подтвердить такую информацию пока невозможно. Но известно, что напряжение в рядах оккупантов уже дошло и до верхушки армии России.

Напомним, в Министерстве обороны США оценили, есть ли угроза вторжения в Украину с севера после того, как в РБ началась внезапная проверка белорусских войск. Пока в Пентагоне не видят опасности эскалации войны или повторного вторжения с севера, участие в котором принимали бы белорусские военные.

Также представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не располагают информацией, согласно которой вооружения, которые Запад дает Украине, могли бы использоваться не по прямому назначению или попасть третьим странам. Украинские войска очень эффективно используют предоставленное им оружие для освобождения своих территорий. Результат можно увидеть на поле боя.

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новости России война в Украине российские военные вторжение России российские войска Игорь Гиркин
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