Легендарный комплекс ПВО Patriot прикроет небо: детали передачи ЗРК Украине

Комплексы ПВО выделят Украине из запасов Пентагона и переместят их из другой страны, пишет AP.

ЗРК Patriot планируют передать ВСУ / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Стали известны подробности ожидаемой передачи Украине систем ПВО Patriot Соединенными Штатами Америки.

Американские партнеры планируют отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot, которая включает в себя до восьми пусковых установок, пишет Associated Press.

Отмечается, что комплексы ПВО выделят из запасов Пентагона и переместят их из другой страны.

В сообщении уточняется, что Украина получит одну батарею Patriot, которая включает в себя до восьми пусковых установок. Каждая из них способна нести по четыре ракеты.

Кроме того, система включает в себя радар, станцию управления, компьютеры и генераторы. Для ее эксплуатации и обслуживания требуется около 90 человек, однако с фактическими запусками могут справиться трое специалистов.

По информации источников, решение Пентагона о передаче Украине системы ПРО может быть принято на этой неделе, а объявить об этом планируют 15 декабря.

Передача Украине ПВО Patriot

Как сообщал Главред, ранее министр обороны фрг Кристине Ламбрехт предложила Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства. В частности, было предложено использовать истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.

21 ноября вице-премьер-министр, глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак предложил разместить дополнительные установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot у границы с Украиной.

После этого Берлин дал понять, что предложенные Польше ЗРК Patriot предназначены только для использования на территории НАТО.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши переместить в Украину батареи ПВО Patriot. По его словам, Альянс предоставил Украине системы противовоздушной обороны, но если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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