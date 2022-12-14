ПВО сбила все дроны-камикадзе, которые Россия запустила по Украине – Зеленский

Нужно благодарить войска противовоздушной обороны и не забывать про сигналы воздушной тревоги, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские войска сбили 13 из 13 запущенных Россией дронов-камикадзе - Зеленский / Коллаж скриншот Telegram-канал В. Зеленского,defence-ua.com

Террорист Россия начала утро с атаки по Украине 13-ю иранскими дронами-камикадзе. Все запущенные российскими оккупантами были сбиты украинскими системами противовоздушной обороны. Украинцам нужно благодарить войска ПВО и не забывать о сигналах воздушной тревоги. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале в среду утром, 14 октября, глава государства опубликовал видеообращение, в котором заявил, что, согласно предварительным сведениям, 13 дронов-камикадзе, которые оккупант Россия запустила по Украине, были сбиты украинскими ПВО.

Владимир Зеленский / Скриншот видео Telegram-канал В. Зеленского

"Это утро террористы начали с 13 шахедов. Предварительно, все 13 сбиты нашими украинскими ПВО. Молодцы. Горжусь", - сказал гарант.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцам следует благодарить войска ПВО и не забывать о сигналах воздушной тревоги.

Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе

Рано утром 14 декабря в Киеве в разных районах города прогремели взрывы. Позже стало известно о запуске России иранских дронов-камикадзе и работе в Киевской области ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в Шевченковском районе Киева и уничтожении 10 дронов-камикадзе в столице и области.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о повреждениях двух административных зданий в Киеве и частного дома в селе Вишневое в результате российской атаки дронами. Ущерб нанесли обломки запущенных оккупантами беспилотников.

В Киевской городской военной администрации также заявили, что украинские войска сбили 13 дронов-камикадзе.

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