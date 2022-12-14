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"Мы пробили их систему защиты": эксперт рассказал, что будет делать РФ после атак на российские аэродромы

14 декабря 2022, 11:18
На переброску авиации в другие места пришлось бы потратить несколько лет, поэтому страна-агрессор поступит по-другому.
Роман Свитан, российский аэродром
Эксперт Роман Свитан отмечает, что Россия вряд ли будет перебрасывать свои самолеты после атак на аэродромы/ Telegram, скрин

После того, как прогремели взрывы на российских авиабазах в Энгельсе, Дягилево и Курске, в Кремле поняли, что их система защиты на таких объектах была пробита. Однако в РФ вряд ли отреагируют на это переброской самолетов в другие места. Такая переброска будет неэффективной, ведь на реализацию задачи придется потратить несколько лет.

Сами самолеты можно перегнать быстрее, но они не смогут применяться без необходимого технического обслуживания и нагрузки. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан во время чата на Главреде.

"Переброска баз стратегической авиации продолжается иногда несколько лет. То есть это точно не дело двух-трех дней. Сами самолеты можно поднять и вывести на аэродромы рассредоточения – запасные аэродромы, проще говоря, сами самолеты можно перегнать. Но – это же будут самолеты без боевой нагрузки и без технического обслуживания", – отмечает военный эксперт.

Поэтому страна-агрессор Россия скорее всего такого не будет делать, и базы останутся на тех же самых местах. Однако в РФ пойдут на другой шаг, чтобы защитить эти базы от возможных новых атак.

"В районе этих баз теперь увеличат количество ПВО, потому что россияне понимают, что мы пробили их систему защиты. Они будут искать, как нам удалось это сделать, и пытаться создать многоэшелонированную оборону, по крайней мере в районе этих баз "стратегов", которых в России осталось мало", – объясняет Свитан.

Взрывы на аэродромах России

Напомним, 5 декабря, в Энгельсе Саратовской области на российской военной авиабазе прогремели взрывы. По предварительным данным, неизвестный ударный беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу, после чего произошел взрыв. Было повреждено минимум два бомбардировщика Ту-95.

В Минобороны РФ подтвердили удар по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. В результате ликвидированы трое военных РФ, также нанесены повреждения боевым самолетам оккупантов, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал взрывы на авиабазах в России. По его словам, "хлопок" в РФ показывает, что война теперь касается каждого россиянина. И теперь неясно, могут ли они быть в безопасности даже в своих тыловых регионах. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

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