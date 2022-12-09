"Растащили стратегическую авиацию": что происходит на авиабазах РФ после "бавовны"

"Бавовна" в РФ показывает, что война теперь касается каждого россиянина, подчеркнул Юрий Игнат.

Последствия взрывов на авиабазе РФ Дягилево / Telegram

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал недавние взрывы на авиабазах в России.

По его словам, "бавовна" в РФ показывает, что война теперь касается каждого россиянина. И теперь непонятно, могут ли они быть в безопасности даже в своих тыловых регионах. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Как заметно из новостей "Бавовнятко" ходит по аэродромам и оккупанты вроде куда-то "исчезли". Но не исчезли, военной терминологией это называется рассредоточились. По разным аэродромам они растащили свою стратегическую авиацию, где это только возможно. В частности, где есть взлетно-посадочные полосы, какие они могут использовать", - рассказал представитель ВС ВСУ.

При этом он напомнил, что "бавовна" уже была в Крыму, на аэродроме "Миллерово", а также в Белгородской области.

"Видим, что в Белгороде тоже со светом проблемы, с нефтебазами. Почему-то так случается. Поэтому это должно быть серьезным психологическим фактором влияния на население России и ее военных. И теперь не понятно, будет ли безопасно даже в их тыловых регионах", - добавил Игнат.

Напомним, в России опасаются новых ударов беспилотных летательных аппаратов после того, как недавно прогремели взрывы на авиабазах российских оккупантов.

Российские пропагандисты всерьез обсуждают вероятность нанесения ударов БПЛА по Москве, пишет британское издание The Guardian.

Взрывы на военных аэродромах РФ

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.

Глава Минобороны считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах".

Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших..

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

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