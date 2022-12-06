"Курят в неположенных местах": Резников потроллил россиян после "бавовны" на авиабазах

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.
Глава Минобороны считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах". Об этом он заявил в эфире телемарафона.
По его словам, об этом свидетельствуют взрывы, прогремевшие на военных аэродромах РФ в последние дни.
"Очень часто россияне курят в местах, которые запрещены для курения и опасны", - отметил глава Минобороны.
Он напомнил, что это привело к тому, что на стратегических объектах РФ нередко происходит "бавовна".
"Так было в аэропорту в Джанкое, так было у них и в портах, где хранятся корабли. То же самое произошло и там. Просто "бавовнятко" играется, как только видит, что кто-то нарушает правила курения", - добавил Резников.
Взрывы на военных аэродромах РФ
Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.
Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших..
Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.
На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.
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