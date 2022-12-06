"Курят в неположенных местах": Резников потроллил россиян после "бавовны" на авиабазах

Министр обороны напомнил о том, что на стратегических военных объектах РФ нередко происходит "бавовна".

Алексей Резников прокомментировал "бавовну" на военных аэродромах РФ / УНИАН, Telegram

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.

Глава Минобороны считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах". Об этом он заявил в эфире телемарафона.

По его словам, об этом свидетельствуют взрывы, прогремевшие на военных аэродромах РФ в последние дни.

"Очень часто россияне курят в местах, которые запрещены для курения и опасны", - отметил глава Минобороны.

Он напомнил, что это привело к тому, что на стратегических объектах РФ нередко происходит "бавовна".

"Так было в аэропорту в Джанкое, так было у них и в портах, где хранятся корабли. То же самое произошло и там. Просто "бавовнятко" играется, как только видит, что кто-то нарушает правила курения", - добавил Резников.

Взрывы на военных аэродромах РФ

Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших..

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

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