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Украина может достать до Москвы: в РФ боятся новых ударов БПЛА – The Guardian

6 декабря 2022, 17:54
Российские пропагандисты всерьез обсуждают вероятность нанесения ударов беспилотниками по Москве.
Дягилево
Последствия взрывов на авиабаже РФ Дягилево / Telegram

В России опасаются новых ударов беспилотных летательных аппаратов после того, как недавно прогремели взрывы на авиабазах российских оккупантов.

Российские пропагандисты всерьез обсуждают вероятность нанесения ударов БПЛА по Москве, пишет британское издание The Guardian.

"Российские комментаторы заявили в социальных сетях, что, если Украина может нанести удар так далеко вглубь России (по авиабазам в Рязанской и Саратовской областях, - ред.), она также может нанести удар по Москве", - говорится в материале.

При этом цитируется украинский военный аналитик Сергей Згурец который сказал, что базы ВКС РФ, по которым был нанесен удар в понедельник, были единственными объектами в России, полностью обеспечивающими обслуживание бомбардировщиков, используемые для нанесения ударов по Украине. Поэтому они очень важны для российской армии.

"Пока рано говорить, о чем идет речь, но способность вооруженных сил Украины достичь военных целей в глубине территории Российской Федерации имеет очень символическое и важное значение", — написал Згурец на сайте телеканала "Эспресо".

Украина может достать до Москвы: в РФ боятся новых ударов БПЛА – The Guardian
/ theguardian.com

Взрывы на военных аэродромах РФ

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.

Глава Минобороны считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах".

Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших..

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

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