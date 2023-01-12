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Британия может передать Украине 12 танков Challenger, и этого слишком мало - СМИ

12 января 2023, 13:58
Ричард Даннатт считает, что 12 танков даже западного образца не будут иметь "реального значения" на фронте. Их нужно как минимум 50.
Ричард Даннатт, танки Challenger 2
Ричард Даннатт прокомментировал передачу Украине танков Challenger 2 / Фото Википедия, скриншот

В правительстве Британии обсуждают возможность передачи украинским военным танков Challenger 2. Вероятно, речь идет о 12 единицах.

Как пишет Sky News, бывший начальник генерального штаба британской армии Ричард Даннатт отметил, что 12 танков даже западного образца не будут иметь "реального значения" на фронте. Он считает, что нужно передать Украине 50 танков.

"Казалось бы, что 12 слишком символично, и я предложил бы прислать 25 или 30, или даже 50, это имело бы реальное значение", - сказал Даннатт.

По его словам, новейшие танки и БМП дадут украинским силам возможность пойти в контрнаступление и нанести России "решительный удар, возможно, даже сломать моральный дух российских солдат".

Британия может передать Украине 12 танков Challenger, и этого слишком мало - СМИ
Ричард Даннатт

Военная помощь Украине

11 января стало известно, что Великобритания разрабатывает механизм передачи Украине танков для борьбы с российской агрессией. Такое поручение британский премьер-министр Риши Сунак дал министру обороны Бену Уоллесу.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании сказал: "Мы ускоряем нашу поддержку Украины с помощью военной технологии нового поколения, которая поможет выиграть эту войну".

Ранее сообщалось, что уже несколько недель ведутся переговоры" о поставке украинским вооруженным силам некоторого количества основных боевых танков Challenger 2 британской армии.

Танк Challenger 2 - что о нем известно

Challenger 2 ("Соперник") - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Боевая масса - 75 тонн, экипаж 4 человека.

Вооружение:

  • пушка 120-мм L30E4;
  • длина ствола, калибров 55;
  • боекомплект пушки 52;
  • прицелы: комбинированный стабилизированный SAGEM со встроенным лазерным дальномером, ночной тепловизорный, телескопический монокулярный, перископический панорамный стабилизированный;
  • пулемёты: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм L37A2.

Танки Челленджер 2 применялись при ведении боевых действий в Косово и Ираке.

В мае 2009 года BAE Systems объявила, что сворачивает производство танков данной модели в связи с отсутствием оборонного заказа со стороны правительства Великобритании.

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