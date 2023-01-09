Грозный "Соперник" для РФ: ВСУ могут вооружить британскими танками Challenger 2

Не исключается, что Великобритания может предложить Украине около 10 танков Challenger 2.

ВСУ могут вооружить танками Challenger 2 / defenceimagery.mod.uk

Великобритания впервые начала рассматривать возможность поставки Украине боевых танков для борьбы с российскими оккупационными войсками.

"Уже несколько недель ведутся переговоры" о поставке украинским вооруженным силам некоторого количества основных боевых танков Challenger 2 британской армии, сообщил источник на Западе, осведомленный о переговорах, сообщает Sky News.

Отмечается, что такой шаг ознаменовал бы значительный рост западной поддержки Украины и мог бы побудить других союзников по НАТО, в частности Германию, последовать их примеру.

"Это побудило бы других дать танки", — сказал украинский источник.

При этом британское правительство еще не приняло окончательного решения. Вместе с тем не исключается, что Великобритания может предложить Украине около 10 танков Challenger 2.

Источник сказал, что само по себе это не изменит правила игры, но все же будет иметь огромное значение, поскольку этот шаг разрушит барьер, который до сих пор не позволял союзникам предлагать Украине западные танки из-за боязни, что это будет воспринято РФ как чрезмерная эскалация, пишет издание.

По словам источников, это, в свою очередь, может побудить других союзников сделать то же самое.

Полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший командир 1-го Королевского танкового полка, заявил, что использование западных танков может "склонить чашу весов" на поле боя в пользу Украины.

"Challenger 2 и Leopard II — современные танки. Они намного лучше защищены, надежнее, быстрее", — добавил он.

Challenger 2 ("Соперник")

Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Боевая масса 75 тонн, экипаж 4 человека.

Вооружение:

Пушка 120-мм L30E4;

Длина ствола, калибров 55;

Боекомплект пушки 52;

Прицелы: комбинированный стабилизированный SAGEM со встроенным лазерным дальномером, ночной тепловизорный, телескопический монокулярный, перископический панорамный стабилизированный;

Пулемёты: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм L37A2.

Напомним, в рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

Украина в рамках крупного пакета военной помощи также получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

Ранее стало известно, что Украина и Франция договорились о передаче нашей стране систем противовоздушной обороны.

От Германии Украина получит в качестве военной помощи 26 высокопроходных автомобилей с крюковой нагрузкой HX 8x8.

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