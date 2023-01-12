"Пошли в ад": воины ССО уничтожили более 100 оккупантов возле Соледара

На нескольких участках украинские военные обнаружили скопление российских захватчиков, после чего по ним был нанесен удар.

Воины ССО уничтожили более 100 оккупантов возле Соледара/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Украинские воины Сил специальных операций ликвидировали под Соледаром в Донецкой области более 100 оккупантов.

По врагу ударили артиллерией и "Точкой-У" после того, как увидели скопление оккупантов на нескольких участках. Об этом сообщает Командование Сил специальных Операций ВСУ в Facebook.

"Более сотни россиян вместе отправились в ад в районе Соледара. Это произошло благодаря слаженной работе воинов ССО, артиллеристов, ракетчиков. Скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы Сил специальных операций. По врагу была направлена артиллерия, также на одном из участков был применен тактический ракетный комплекс "Точка-У", – говорится в сообщении.

Отмечается, что несколькими ударами было уничтожено более 100 оккупантов, а также по два пулеметных и минометных расчета.

В ССО также показали видео одного из этапов отработки артиллерии по заданным координатам.

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Ситуация в Соледаре

Офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец рассказал, что военная элита армии РФ, которая находилась в направлении Бахмута, была переброшена под Соледар. Оккупанты штурмуют Соледар и пытаются его окружить.

В то же время США не подтверждают информацию о захвате Соледара россиянами. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соледар Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины. В городе продолжаются динамичные бои.

Военный эксперт Петр Черник рассказал, что оккупанты, среди которых и вагнеровцы, хотят захватить Соледар любой ценой. Главарь ЧВК "Вагнера" Пригожин лично хочет добиться этого захвата, чтобы утереть нос министру обороны РФ и показать ему, что "Шойгу никто и звать его никак".

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