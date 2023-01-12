"У Шойгу – две семьи, у Лаврова тоже": Фейгин рассказал о "модных" отношениях чиновников РФ

Россияне уже понимают, что их чиновники – коррупционеры, но все еще не хотят верить, что российская элита не придерживается традиционных семейных ценностей.

Шойгу и Лавров живут на две семьи, отмечает Фейгин/ скрин

В Кремле "модный" стиль отношений, когда чиновник живет на две семьи. Так живут, в частности, российский министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров.

Об этом рассказал российский юрист, блогер Марк Фейгин в интервью интернет-изданию "Гордон". Он отмечает: россияне уже не верят, что их чиновники и элита РФ "не коррупционеры, мошенники и не миллиардеры", но всё еще верят, что они придерживаются традиционных семейных устоев.

"Почему же тогда все верят, что они придерживаются семейных ценностей, а не прибегают к матримониальным (отношениям – ред.)? К тому же это – самое безобидное. Ну, Путин – вообще разведенный человек. Сколько там жен, нелегальных детей. Там вообще оказывается модно жить на две семьи", – отмечает Фейгин.

Он подчеркнул, что на две семьи живут, в частности, Лавров и Шойгу, и среди российской властной верхушки это считается нормальным.

"У всех две семьи. К тому же это считают нормальным, конвенционным. То есть две семьи. Ну, я не знаю... У Шойгу – две семьи, у Лаврова – две семьи. Даже его падчерицу и вторую жену в Лондоне лишили имущества и подвели под санкции, если вы следили за этой ситуацией. Там все практически. Даже до мельчайших чиновников. И это даже такой стиль", – рассказал Фейгин.

Напомним, дочь убийцы Шойгу подловили на шопинге в Дубае. Дочь главного убийцы мирных украинцев Шойгу Ксения вместо того, что бы волонтерить на оккупированных территориях Украины, бродит по бутикам в ОАЭ, что разозлило россиян.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) назвали две причины назначения Герасимова командующим войсками РФ в Украине. Во-первых, таким образом Путин продемонстрировал готовность вести затяжную войну против Украины. Во-вторых, Кремль пытается "реанимировать" образ российского командования и Минобороны РФ, которые подвергаются критике из-за неудач оккупантов на фронте.

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