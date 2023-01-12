Не хватает боеприпасов: РФ не сможет поддерживать наступательные операции в 2023 году - ISW

Ежесуточная интенсивность артиллерийского огня оккупантов уменьшилась на 75%, что является минимумом с 24 февраля 2022 года.

Летом 2022 года оккупанты исчерпали свои запасы 122-мм и 152-мм калибра и другие резервы / скриншот

Неспособность оборонно-промышленной базы преодолеть дефицит боеприпасов будет препятствовать возможности российских оккупантов поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Согласно заявлениям американских и украинских чиновников от 10 января, ежесуточная интенсивность артиллерийского огня оккупантов уменьшилась на 75%, что является минимумом с 24 февраля 2022 года.

Аналитики ISW предположили, что российские войска, возможно, уменьшили обстрелы в результате сокращения поставок или пересматривают свою тактику.

Летом 2022 года оккупанты исчерпали свои запасы 122-мм и 152-мм калибра и другие резервы, предполагая, что чрезмерные артиллерийские атаки приведут к более быстрым результатам.

"РФ теперь должна перекидывать дополнительные снаряды из тыловых районов и закупать дополнительные боеприпасы у иностранных государств, чтобы противодействовать такому недостатку, что приведет к снижению темпа стрельбы", - отмечают аналитики.

"В России все чаще признают, что фундаментальные проблемы, такие как дефицит боеприпасов и неспособность обеспечения войск, серьезно препятствуют проведению наступательных операций", - добавили в Институте изучения войны.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что с начала войны страна-агрессор Россия ограничила количество используемых в боях с ВСУ боеприпасов втрое. Уже к марту 2023 года враг столкнется с дефицитом.

Как сообщал Главред, Турция передает Украине для борьбы со страной-агрессором РФ свои кассетные боеприпасы, изготовленные во времена "холодной войны". Во время ведения огня боеприпасами dual-purpose improved conventional munitions (DPICM) они взрываются и разбрасывают 88 меньших боеприпасов. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на анонимных американских и европейских чиновников.

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