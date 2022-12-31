Как говорит руководитель ГУР Кирилл Буданов Украина и дальше будет получать боеприпасы от западных союзников, а враги столкнутся с их дефицитом.

Буданов рассказал, когда Россия столкнется с дефицитом боеприпасов / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

С начала войны страна-агрессор, Россия, ограничила количество используемых в боях с ВСУ боеприпасов втрое. И потом уже к марту 2023 года враги столкнется с дефицитом. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

По словам офицера, в Кремле ничуть не рассчитывали на длительную войну и с начала полномасштабного вторжения использовала очень большие объемы боеприпасов каждый день. В то же самое время, эта цифра уже упала до 19-20 тысяч единиц в сутки, хотя россияне начинали с 60 тысяч.

Плюс, говорит Буданов, ситуация сейчас сложилась так, что Украина и дальше будет получать боеприпасы от западных союзников (а также производить свои), а русские враги уже в ближайшее время столкнется с дефицитом.

"Россия очень скоро столкнется с тем, что они могут рассчитывать только на свой остаток, собственные производственные мощности и то, что они смогут получить за границей, однако это ни на что не повлияет. К марту они придут в критическое состояние", - сказал офицер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось, что в ГУР вычислили интервалы массированных ударов РФ по Украине. Буданов рассказал, что оккупанты где-то с октября соблюдают интервал между массированными обстрелами Украины примерно в 7-10 дней.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что украинские защитники до февраля будут наносить удары по российским штабам на оккупированных территориях Украины. Это создаст условия для операции по деоккупации Крымского полуострова.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские захватчики уже понимают, что вход украинских войск в оккупированный Россией Крым – это лишь вопрос времени. Оккупанты уже изрядно испугались после успехов украинской армии на фронте и теперь "готовятся" к встрече с бойцами ВСУ в Крыму.

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