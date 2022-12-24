Угроза запуска ракет: в ГУР вычислили интервалы массированных ударов РФ по Украине

Оккупанты примерно с октября придерживаются интервала между массированными обстрелами Украины.

Крылатая ракета воздушного базирования Х-22 / Фейсбук Константина Машовца

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов раскрыл тактику массированных ракетных ударов РФ по Украине.

Оккупанты где-то с октября придерживаются интервала между массированными обстрелами Украины, примерно, в 7-10 дней. Об этом он рассказал в интервью NYT.

Начальник ГУР пояснил, что война идет не только наземными боями на юге и востоке, но и противостоянием между украинскими системами ПВО и российскими крылатыми ракетами и беспилотниками.

При этом он обратил внимание на то, что примерно с октября РФ обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины залпами ракет и беспилотников с интервалом примерно от недели до 10 дней. При этом в каждом залпе в среднем было выпущено около 75 ракет.

Кроме того, Буданов добавил, что Россия рассчитывает получить новые ракеты от Ирана.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Уже 19 декабря ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.

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