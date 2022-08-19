Россия не может пойти в новое наступление на Украину, у агрессора заканчиваются боеприпасы – СМИ

У России проблемы даже с теми боеприпасами, которые поступают из глубоких хранилищ - СМИ / Коллаж Reuters, Википедия

Агрессор Россия столкнулась с проблемой нового наступления на Украину из-за проблем с боеприпасами. Старые запасы заканчиваются, есть проблемы с новыми поставками. Такая ситуация в общем негативно влияет на саму способность оккупантов идти в атаку. Командование захватчиков объединяет батальонные тактические группы, переживает колоссально сложные времена и пытается восстановить свои военные возможности. Об этом заявила редактор ITN Эмма Бэрроуз.

В своем Twitter-аккаунте она опубликовала цитаты из беседы с сотрудником западной разведки, который на условиях анонимности рассказал о том, что у российских оккупационных войск заканчиваются боеприпасы.

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"У нас есть широкий спектр доказательств, свидетельствующих о том, что боеприпасы исчерпываются... включительно с боеприпасами, которые поступают из глубоких хранилищ", - сказал сотрудник разведки.

Также он добавил, что снижение количества запасов "в конечном итоге начнет ухудшать способность России начинать наступление".

Собеседник подчеркнул, что сейчас российское военное командование переживает тяжелые времена – оккупанты объединили БТГ и пытаются восстановить свои силы. Причем их действия по повышению боеспособности вряд ли можно назвать эффективными.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не собирается идти на уступки России по территориям. По его мнению, такой шаг будет означать перенос войны на будущее. Киев намерен вернуть все свои земли в рамках международно признанных границ по состоянию на 1991 год.

Секретарь СНБО Данилов также отметил, что на повестке дня Киева – проведение в Крыму демилитаризации с последующим освобождением полуострова от российской оккупации. Данилов добавил, что коллаборанты могут смягчить для себя приговор в том случае, если предоставят СБУ ценную информацию о военных РФ.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина может пойти на переговоры с Россией. Однако условие Киева остается неизменным – оккупанты должны выйти с захваченных территорий украинского государства.

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