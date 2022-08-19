Крым – это Украина, на повестке дня демилитаризация и освобождение полуострова – Данилов

Украина намерена освободить Крым - Данилов / Коллаж УНИАН

Крымский полуостров – суверенная территория государства Украина. Сейчас на повестке дня стоит вопрос поэтапной демилитаризации автономной республики с ее последующим освобождением. Местные коллаборационисты и предатели могут смягчить для себя приговор в том случае, если предоставят СБУ ценную информацию о военных объектах и технике оккупантов. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что Киев работает над вопросами демилитаризации и освобождения полуострова Крым, который в 2014 году оккупировала Россия.

"Крым является суверенной территорией Украины. На повестке дня стоит вопрос поэтапной демилитаризации этой территории с последующей ее деоккупацией", - отметил Данилов.

Также Алексей Данилов подчеркнул, что крымские предатели могут смягчить себе приговор, если предоставят СБУ ценные сведения. Речь идет об информации, связанной с военными объектами и техникой российских оккупационных войск на полуострове.

Ситуация в Крыму

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что Украина может применять оружие Запада по военным объектам РФ в оккупированном Крыму. США не против таких действий Киева. Между Штатами и Украиной существует договоренность о неприменении таких вооружений по территории России. На оккупированные украинские земли она, безусловно, не распространяется.

Издание Politico опубликовало комментарий представителя Белого дома, который заявил, что Вашингтон признает право Украины наносить удары по военным объектам в оккупированном Крыму западным оружием. У Байдена назвали полуостров суверенной территорией Украины.

18 августа в Крыму снова прозвучали взрывы. Жители Керчи публиковали видео, вероятно, пролетов ракет. Позже сообщалось, что произошли взрывы и на аэродроме Бельбек в Севастополе.

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