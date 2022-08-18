"Крым – это Украина": у Байдена одобрили удары ВСУ оружием Запада по военным объектам РФ - Politico

Украина может ударить по объектам РФ в Крыму, если посчитает нужным - Белый дом / Фото GeneralStaff.ua, twitter.com/Krymsky_bridge

Соединенные Штаты Америки одобрили использование ВСУ оружия Запада по военным объектам России, которые находятся в оккупированном Крыму. В Вашингтоне считают, что Украина самостоятельно может выбирать военные цели на своей суверенной земле, поскольку полуостров принадлежит украинскому государству.

Как сообщает американское издание Politico со ссылкой на собеседника в Белом доме, Вашингтон не против того, чтобы силы обороны Украины наносили удары по военным объектам российских оккупантов в Крыму, применяя оружие Запада.

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ВСУ могут переходить к таким действиям в том случае, если сочтут это необходимым.

"Конечно, мы не выбираем цели, и всё, что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они (ВСУ) решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению - самооборона", - отметил собеседник в американской администрации.

Также он уточнил, что США признают Крым суверенной территорией Украины.

"Крым - это Украина", - подчеркнул инсайдер.

Война России против Украины

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что между Украиной и США есть договоренность, согласно которой ВСУ не будут наносить удары по территории РФ оружием, которое предоставляет Запад. Однако она не распространяется на оккупированные Россией территории, среди которых Крымский полуостров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя взрывы на военных объектах в оккупированном Крыму, ускоряют освобождение полуострова. По его мнению, логистические цепи российских войск нужно уничтожать еще более существенным образом.

Военный эксперт Валентин Бадрак в интервью Главреду сказал, что приоритетные военные цели для ВСУ в захваченном Крыму – это военные аэродромы, скопление техники, базы и арсеналы. По его мнению, бить по тому же Крымскому мосту сейчас нецелесообразно.

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