Украина может ударить по войскам РФ в Крыму любым оружием от США – Резников

США не против, чтобы их оружие использовалось против РФ при деоккупации территорий Украины - Резников / Коллаж Минобороны Украины, Reuters

Украина не ограничена в возможностях нанесения ударов по военным объектам РФ в захваченном Крыму и на других оккупированных территориях. У Киева есть договоренность с Вашингтоном, согласно которой украинские войска не будут бить по территории России. Но в отношении захваченных россиянами земель таких условий нет. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью Голос Америки он сказал о том, что силы обороны Украины, следуя договоренностям со Штатами, не собираются наносить удары по территории РФ. Однако таких ограничений нет, когда речь идет о захваченных российскими оккупантами украинских земель.

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"У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нами Соединенными Штатами и партнерами по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то соответственно, у нас таких ограничений нет. Что касается оружия, то любое оружие имеет соответствующее расстояние поражения. Поэтому в зависимости от того, с какой точки, из какой локации наносится или планируется наноситься поражение, означает, можно ли достичь той или иной цели", - объяснил Резников.

Также Алексей Резников подчеркнул, что многие не верили и в способность сил обороны Украины подбить крейсер "Москва". Однако флагман Черноморского флота РФ в итоге и вовсе был потоплен.

Взрывы на военных базах России в оккупированном Крыму

На захваченном РФ Крымском полуострове в Новофедоровке в Сакском районе 9 авуста произошли взрыва на российский военной авиабазе. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что это одна из баз, которые оккупанты используют для авиаударов по мирным украинским городам.

Есть версия, что удар по войскам РФ в Крыму был нанесен ВСУ. Однако у Украины официально нет таких ракет, которые доставали бы до территории захваченного полуострова. В Минобороны Украины в ответ на инцидент предупредили "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах". Российское военное ведомство заявило о "детонации боеприпасов". По итогу в командовании Воздушных сил Украины заявили об уничтожении 9 самолетов оккупантов за минувшие сутки.

16 августа утром в Джанкойском районе Крыма прозвучали взрывы. С разных точек оккупированной Россией АР был виден черный дым. Позже стало известно о двух пожарах – на трансформаторной подстанции и складе боеприпасов в поселке Майское. Позже стало известно о взрывах в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе.

Журналист-расследователь группы Bellingcat Христо Грозев рассказал о том, что на военной базе пгт Гвардейском были 12 российских боевых самолетов Су-24М и Су-25М. Военный аэродром входит в состав Военно-морских сил РФ.

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