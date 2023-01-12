Хотят 'реанимировать' войну: есть 2 причины назначения Герасимова командующим войсками РФ в Украине – ISW

Путин, в частности, может ожидать от назначения Герасимова усиления российского командования перед новым крупным наступлением на Украину.

Есть две причины назначения Герасимова командующим войсками РФ в Украине, отмечают в ISW/ Минобороны РФ

В стране-агрессоре РФ назначили Валерия Герасимова новым командующим объединенной группировки войск, воюющих против Украины. На это есть две причины, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Во-первых, таким образом российский диктатор Владимир Путин продемонстрировал готовность вести затяжную войну против Украины. Во-вторых, Кремль пытается "реанимировать" образ российского командования и Минобороны РФ, которые подвергаются критике из-за неудач оккупантов на фронте. Об этом говорится в отчете ISW.

Однако новый командующий вряд ли сможет оживить и реформировать поведение войск страны-агрессора России в войне против Украины, отмечают аналитики.

"Назначение Герасимова и общая реструктуризация командования, вероятно, отчасти призваны продемонстрировать как на международном уровне, так и внутри России приверженность Кремля традиционным властным структурам минобороны и готовность Путина вести затяжную войну против Украины", – считают в ISW.

Путин может надеяться, что назначение Герасимова поможет РФ улучшить управление войсками для решающих военных действий в 2023 году. Также диктатор хочет усилить российское Минобороны, чтобы оно могло противостоять вызовам и критике со стороны российских блогеров и силовиков, в частности, владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Также в ISW предполагают, что в РФ назначили Герасимова новым командующим войск потому, что собираются провести новое крупное наступление против Украины.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Как говорится в заявлении российского ведомства, им стал начальник Генштаба ВС РФ Герасимов Валерий Васильевич. Бывший командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин назначен его заместителем.

Напомним, Суровикин был командующим оккупантами в Украине с октября 2022 года. Уже через месяц Суровикин решил вывести российские войска из Херсона. В СМИ неоднократно публиковалась информация, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов фактически отстранены от руководства войсками в связи с провалами оккупационной операции в Украине.

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