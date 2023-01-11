Путин устроил "переворот": Суровикина понизили, Герасимов стал "главарем" российских оккупантов

Бывший командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин назначен заместителем Герасимова.

Шойгу, Герасимов, Путин / Минобороны РФ, kremlin.ru

Министерство обороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине.

Как говорится в заявление Министерства обороны РФ, им стал начальник Генштаба ВС РФ Герасимов Валерий Васильевич.

"Командующим Объединенной группировки войск (сил) назначен начальник Генерального штаба генерала армии Валерий Герасимов", - говорится в сообщении.

Бывший командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин назначен его заместителем.

Также среди заместителей Герасимова есть:

главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков,

заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

Министерство оправдываясь, заявило, что такие перестановки связаны с "расширением масштаба решаемых в ходе его проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)".

Война в Украине

В октябре 2022 года Суровикин был назначен новым командующим оккупантами в Украине.

Уже через месяц Суровикин решил вывести российские войска из Херсона.

В СМИ неоднократно публиковалась информация, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов фактически отстранены от руководства войсками в связи с провалами оккупационной операции в Украине.

Советник Офиса президента Алексей Арестович 17 декабря заявил, что ВСУ пытались ликвидировать руководителя Генштаба РФ Валерий Герасимова весной текущего года, когда он прибыл в штаб оккупантов в захваченном Изюме.

По его словам, Герасимов уехал до того, как был нанесен удар.

Читайте также: