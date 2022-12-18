"Накрыли" штаб: ВСУ пытались уничтожить Герасимова в Изюме - Арестович

В результате удара погибло много старших офицеров РФ.

Валерий Герасимов / Минобороны РФ

Бойцы Вооруженных сил Украины предпринимали попытки уничтожить начальника Генштаба оккупационной армии РФ Валерия Герасимова.

Украинские военные пытались ликвидировать российского генерала во время его поездки в захваченный Изюм Харьковской области, сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович

"Давай открою страшную тайну. Герасимов был в Изюме, и мы били по Герасимову. Было такое", — отметил он.

По словам представителя ОП, удар по начальнику ГШ РФ наносился еще весной 2022 года.

"Мы "накрыли" штаб, в котором он был, разнесли его к чертовой матери весь, в ноль. Там погибло и без Герасимова достаточное количество старших офицеров, охраны и так далее. Но он успел отъехать чуть раньше. Не успели", — добавил Арестович.

Ранее сообщалось, что США пытались помешать украинским военным ликвидировать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Спецоперацию хотели провернуть в тот момент, когда он приезжал в зону боевых действий.

Американские чиновники намеренно решили не передавать Украине информацию о приезде Герасимова на фронт. Они боялись, что Путин разозлится в случае ликвидации начальника Генштаба РФ и развяжет войну против США.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович завил, что в России продолжаются "грандиозные изменения" в руководстве Генерального штаба. Валерий Герасимов де-факто уже отстранен от своих обязанностей, однако юридически еще занимает свою должность.

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