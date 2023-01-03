В Кремле готовят расправу над Суровикиным из-за "бавовны" в Макеевке - СМИ

Путин срочно созвал совещание с представителями руководства силового и военного блоков.

Над Суровикиным сгущаются тучи после "бавовны" в Макеевке / Фото whatisyournameinsider.com

После удара ВСУ по базе мобилизованных российских оккупантов во временно оккупированной Макеевке от российского диктатора Владимира Путина открыто потребовали расправы над руководством так называемой "специальной военной операцией", в том числе и над Сергеем Суровикиным.

Как пишет Telegram-канал Генерал СВР, Путину сообщили о "бавовне" через восемь часов после инцидента и предоставили разные данные относительно числа жертв и раненых среди российских военных и разной интерпретацией проишествия.

В первом докладе военных, количество погибших и пропавших без вести в результате удара было 88 человек. В докладе по линии Совета безопасности РФ было указано "не менее 257 погибших и пропавших безвести".

Сообщается, что Путин созвал совещание с представителями руководства силового и военного блоков.

"Совещание прошло вечером 1 января, и уже во время совещания представители Генштаба назвали цифру потерь в результате удара 105 человек, а Патрушев ответил, что, по его информации, это не менее 290 человек. Путин дал распоряжение руководству военного блока представить детальную информацию о случившемся и не скрывать реальный масштаб потерь", - пишут на канале.

"В итоге Путин принял за основу версию Патрушева, которая была близка с версиями и цифрами потерь ФСБ, МЧС и Минздрава. В докладе Патрушева "итоговые" потери в результате удара ВСУ по объекту в Макеевке - это 312 погибших и пропавших без вести и 157 раненых, поименный список прилагался", - говорится в сообщении.

По данным канала, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил в "трагедии" руководство военного блока и потребовал от Путина кадровых решений и наказания для виновных, среди прочих была названа фамилия Сергея Суровикина.

Директор ФСБ России Александр Бортников якобы поддержал Патрушева, и Путину объяснили, что именно военное командование "СВО" эту операцию полностью провалило.

"Главное, что обвинения впервые были высказаны силовиками в жесткой форме в присутствии президента и фактически в лицо военным, а предложения расправы над виновными, было заявлено практически в ультимативной форме. Путин взял время на обдумывание ситуации, но в адрес руководства министерства обороны и Генштаба произнес несколько перемежающихся матами угроз", - отмечает генерал СВР.

Удар по ПТУ в оккупированной Макеевке

В ночь на 1 января 2023 года Силы обороны Украины нанесли удар по месту базирования российских военнослужащих в оккупированной Макеевке Донецкой области. Здание полностью уничтожено. В результате удара могли погибнуть 400 и получить ранения 300 оккупантов.

Большие потери оккупантов в Макеевке также подтвердили российские пропагандисты.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил удар по месту базирования российских военнослужащих в оккупированной Макеевке в ночь на 1 января. Он не стал уточнять, какое подразделение армии РФ располагалось в здании ПТУ №19, из которого оккупанты сделали казарму, но отметил, что оно в основном состояло из мобилизованных россиян.

По словам Гиркина, в здании был расположен склад боеприпасов - он полностью уничтожен. Уничтожена также практически вся военная техника.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли 63 военных.

По данным Telegram-канала Astra, в разрушенном при обстреле ПТУ могли размещаться мобилизованные из Самарской области.

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