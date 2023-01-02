Признались о массовых жертвах оккупантов: в России оконфузились заявлением о взрыве в Макеевке

В Макеевке могли дислоцироваться мобилизованные из Саратовской области.

Бавовна в Макеевке / Википедия, telegram/horevica

В ночь на 1 января в Макеевке случилась бавовна от удара ВСУ. В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли 63 военных.

"Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня "HIMARS" производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских Вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка. В результате поражения пункта временной дислокации погибли 63 российских военнослужащих", — говорится в сообщении.

В Генштабе Вооруженных сил Украины информацию об ударе по зданию пока не подтвердили.

Кто находился в Макеевке

Как сообщает Telegram-канал Astra, в разрушенном при обстреле ПТУ могли размещаться мобилизованные из Самарской области

Так, в паблике "Мобилизация | Самарская область 2022" появилась публикация с номером телефона горячей линии "по событиям 44 полка в Макеевке".

Родственникам мобилизованных, которые не могут выйти на связь с русскими солдатами, предлагается предоставить ФИО, год рождения и личный номер военного.

Многие сообщали, что от удара ВСУ погибли более сотни оккупантов.

Удар по базе оккупантов в Макеевке - что известно

1 января, ровно в полночь, было уничтожено здание бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты русской армии.

Известно, что в помещении могло находиться до 600 оккупантов.

По непроверенной информации, по меньшей мере, половина из них погибла.

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