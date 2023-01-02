Уничтожена техника и боекомплект, погибших - сотни: Гиркин раскрыл детали "бавовны" в Макеевке

По количеству жертв среди оккупантов до сих пор окончательных цифр нет, поскольку множество из них числятся пропавшими без вести – остались под завалами.

Гиркин рассказал о "бавовне" в оккупированой Макеевке / скриншот из видео

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил удар по месту базирования российских военнослужащих в оккупированной Макеевке Донецкой области в ночь на 1 января 2023 года. Он не стал уточнять, какое подразделение армии РФ располагалось в здании ПТУ №19, из которого оккупанты сделали казарму, но отметил, что оно в основном состояло из мобилизованных россиян.

По словам Гиркина, в здании был расположен склад боеприпасов - он полностью уничтожен.

"Уничтожена также практически вся военная техника, стоявшая впритык к зданию без малейшего признака маскировки", – написал военный преступник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что по количеству жертв среди оккупантов до сих пор окончательных цифр нет, поскольку множество из них числятся пропавшими без вести – остались под завалами.

"В любом случае, счет погибших и раненых идет на многие сотни (примерные цифры "200-х" имеются, но я их не стану озвучивать)", – сказал Гиркин.

Он добавил, мол, его предупреждали, что "подобное может повториться в любой момент", поскольку это не единственное чрезвычайно плотное расположение личного состава и техники ВС РФ в зоне поражения ракет HIMARS.

"И да, это не первый такой случай. В прошлом году таких было тоже немало. Хотя, как правило, все-таки с меньшим количеством жертв. Но наши генералы необучаемы в принципе, хотя сами – после летних "погромов штабов" – предпочитают держаться подальше от расположения вверенных войск, вне радиуса поражения ракет", – заявил российский террорист.

Как сообщал Главред, в ночь на 1 января 2023 года Силы обороны Украины нанесли удар по месту базирования российских военнослужащих в оккупированной Макеевке Донецкой области. Здание полностью уничтожено. В результате удара погибли 400 и ранены 300 оккупантов.

Огромные потери оккупантов в Макеевке также подтвердили российские пропагандисты.

Напомним, ВСУ разбомбили базу оккупантов под Шахтерском. Было ликвидировано более 100 российских захватчиков. Удар был нанесен в ночь с пятницы на субботу. Одна из очевидиц рассказала, что взрывную волну почувствовали люди во многих населенных пунктах, расположенных поблизости.

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