ВСУ разгромили базы оккупантов под Шахтерском: ликвидировано более 100 оккупантов

Мощные взрывы прогремели в ночь на субботу в 2:30 в двух населенных пунктах вблизи Шахтерске.

ВСУ разгромили базы оккупантов под Шахтерском / Wikipedia, УНИАН

ВСУ разбомбили базу оккупантов под Шахтерском. Было ликвидировано более 100 российских захватчиков.

Как сообщает донецкая пропагандистка Юлия Андриенко удар был нанесен в ночь с пятницы на субботу. Одна из очевидиц рассказала, что взрывную волну почувствовали люди во многих населенных пунктов, расположенных поблизости.

По данным Андриенко, мощные взрывы произошли в ночь на субботу в 2:30 в двух населенных пунктах вблизи Шахтерске: в Садовом и Давыдовке.

"В Садовом поселили (оккупантов - ред.) в бывшем детском саду, осталась одна стена. Волна докатилась до моего хутора, дом содрогнулся, сквозь сон я только сказала: "Такой силы взрыва и такие бахи мы еще не испытывали здесь". На Давыдовке (оккупанты - ред. ) располагались в клубе, тоже в хлам. На Садовом живет племянница. Утром достали только 20 человек. И там, и там было по 50, вроде. Такая грусть. В новогоднюю ночь тоже был прилет, опять дом качнуло. Все сети молчат", - сообщила очевидица.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

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