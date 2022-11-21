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Мощный пожар после "прилета": в Макеевке взорвали нефтебазу оккупантов РФ

21 ноября 2022, 10:03

Причиной пожара оккупанты назвали "попадание взрывоопасного предмета".

Макеевка
Пожар на нефтебазе РФ в Макеевке / Telegram

На оккупированной РФ территории Донецкой области произошел крупный пожар - огонь уничтожил запасы топлива на вражеской нефтебазе.

Мощный пожар произошел в Макеевке. Об этом сообщают ресурсы террористической "ДНР".

Пламя охватило несколько цистерн с топливом на нефтебазе. Причиной пожара оккупанты назвали "попадание взрывоопасного предмета".

По их данным, в ночь на понедельник, 21 ноября, было установлено горение двух цистерн с топливом объемом 70 кв. м на ж/д полотне за территорией нефтебазы, а также горение 3 стационарных емкостей объемом 60 кв м, находящихся в 20-25 м от ж/д полотна.

К тушению мощного пожара привлекли 20 единиц техники и 84 человека личного состава. По состоянию на утро 21 ноября пожар почти потушен.

Мощный пожар после 'прилета': в Макеевке взорвали нефтебазу оккупантов РФ
/ Скриншот

Напомним, в оккупированном Донецке взорвалась нефтебаза. Российские пропагандисты утверждают, что удар нанесли ВСУ.

Несколько взрывов прогремели в Буденновском районе города. После этого начался сильный пожар. На кадрах видны столбы густого черного дыма и сильное возгорание.

Ранее в захваченном РФ Донецке произошел мощный пожар на нефтебазе с горючим для танков и другой техники оккупантов.

Кадры пожара на вражеских складах ГСМ опубликованы в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

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