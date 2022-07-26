Пожар и взрывы: в ВСУ рассказали об ударе по нефтебазе оккупантов в Донецке

Пожар и взрывы "слышал и видел чуть ли не весь город", говорят в ВСУ.
В захваченном РФ Донецке произошел мощный пожар на нефтебазе с горючим для танков и другой техники оккупантов.
Кадры пожара на вражеских складах ГСМ опубликованы в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
Как говорится в сообщении, "подготовка к этому концерту в Донецке была очень тщательной, поэтому и такой "яркий" результат".
Кроме того, в СтратКоме с иронией добавили, что горели "селитра и гуманитарка", и что они горели так ярко, а "подушки и матрасы" взрывались так долго и громко, что слышал и видел чуть ли не весь город".
Напомним, ранее сообщалось. что в оккупированном Донецке взорвалась нефтебаза. Российские пропагандисты утверждают, что удар нанесли ВСУ.
Несколько взрывов прогремели в Буденновском районе города. После этого начался сильный пожар. На кадрах видны столбы густого черного дыма и сильное возгорание.
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