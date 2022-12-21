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Путин провалился в Украине и может уволить главу Генштаба РФ Герасимова – министр обороны Британии

21 декабря 2022, 08:18
Потери России в войне превышают 100 тысяч военных, Москва уже отстранила всех командующих, которые занимали должности 24 февраля, сказал Бен Уоллес.
Валерий Герасимов
Путин может уволить Герасимова из-за провала планов по оккупации Украины - Уоллес / Минобороны РФ

Развязавшая против Украины полномасштабную войну Россия уже потеряла на войне более 100 тысяч военных. Руководитель страны-агрессора Владимир Путин не хочет нести ответственность за военные провалы и может отправить в отставку главу российского Генштаба Валерия Герасимова. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Как сообщает Sky News, в ходе своего выступления в Палате общин он рассказал о том, что потери России на войне – больше 100 тысяч военных. Это ликвидированные, раненые и дезертиры.

Глава Минобороны Британии отметил, что Москва провалила планы по оккупации Украины, а Кремль уже отстранил всех командующих направлениями, которые занимали свои должности 24 февраля 2022 года.

По его словам, Путин не собирается нести ответственность за провалы, поэтому может готовиться отставка главы российского Генштаба Валерия Герасимова.

"Россия потеряла значительное количество генералов и командующих. Ходят слухи об увольнении генерала Герасимова, поскольку Путин отказывается от ответственности за продолжающийся в Украине военный провал. Высокий уровень смертности и рост общественного недовольства продолжаются", - подчеркнул Бен Уоллес.

Напомним, в СМИ неоднократно публиковалась информация, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов фактически отстранены от руководства войсками в связи с провалами оккупационной операции в Украине.

Смотрите видео ТСН - Россия готовится к затяжной войне против Украины

Советник Офиса президента Алексей Арестович 17 декабря заявил, что ВСУ пытались ликвидировать руководителя Генштаба РФ Валерий Герасимова весной текущего года, когда он прибыл в штаб оккупантов в захваченном Изюме.

По его словам, Герасимов уехал до того, как был нанесен удар.

Другие новости:

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