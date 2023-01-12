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США не подтверждают информацию о захвате Соледара россиянами - Остин

12 января 2023, 06:40
Министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции в Вашингтоне сказал, что в США не могут подтвердить, что Соледар находится под контролем оккупантов.
Ллойд Остин
Ллойд Остин прокомментировал ситуацию в Соледаре / Фото УНИАН, twitter.com/Maxar

Соледар Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины. В городе продолжаются динамичные бои. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, в США не могут подтвердить, что город находится под контролем оккупантов.

"Позвольте мне начать с вопроса о Соледаре и достался ли он россиянам. Сейчас мы не можем подтвердить эту информацию", - отметил чиновник.

По словам Остина, в городе идут "очень динамичные" бои, а контроль над районами переходит от одних к другим в условиях жесткой борьбы.

Тем временем в Maxar опубликвали спутниковые снимки Соледара, где продолжаются тяжелые бои. Первое фото датировано 1 августа, второе было сделано после 10 января. На кадре видно большое количество разрушенных построек и поля, усеянные следами от взрывов артиллерийских снарядов.

США не подтверждают информацию о захвате Соледара россиянами - Остин
Соледар 1 августа 2022 / Фото twitter.com/Maxar
США не подтверждают информацию о захвате Соледара россиянами - Остин
Соледар после 10 января 2023 / Фото twitter.com/Maxar

Ситуация в Соледаре

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорил о том, что его боевики якобы оккупировали Соледар.

Заявления российских оккупантов о якобы "захвате" Соледара в Донецкой области опроверг спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

В Институте изучения войны 11 января также заявили, что российские войска не захватили Соледар в Донецкой области, несмотря на несколько заявлений со стороны оккупантов о том, что город пал и что Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении.

Вечером 11 января украинский военный сообщил, что ситуация в Соледаре Донецкой области очень сложная и следующие 24 часа будут критическими.

Вечером 10 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские защитники продолжают держать оборону в Соледаре. По ее словам, в рядах российских войск очень много потерь.

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