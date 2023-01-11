glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Следующие 24 часа будут решающими": украинский солдат рассказал о тяжелой ситуации в Соледаре

11 января 2023, 21:32
Военный отметил, что россияне глушат украинскую связь, что чрезвычайно усложняет координацию.
'Следующие 24 часа будут решающими': украинский солдат рассказал о тяжелой ситуации в Соледаре
Українский солдат рассказал о тяжелой ситуации в Соледаре / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Украинский военный сообщил, что ситуация в Соледаре Донецкой области очень сложная и следующие 24 часа будут критическими. Об этом защитник рассказал в комментарии для CNN.

"Здесь тяжело, но мы живее, чем кто-либо другой", - заявил журналистам военный ВСУ.

По словам солдата, если ближайшие украинские части удержат свои позиции, то его подразделение сможет безопасно отступить. Также он сказал, что россияне глушат украинскую связь, что чрезвычайно усложняет координацию.

"Непонятно, кто наши соседи, но кто-то там есть и воюет. Никакой связи с ними у нас нет", - заявил военный.

Также защитник призвал не верить словам главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который заявил, что город якобы был "захвачен" его наемниками. Кроме того, он отметил, что заявление Минобороны РФ о том, что оккупанты "заблокировали Соледар из северной и южной частей" является ложным.

"Не верьте тому, что они говорят. Мы держимся здесь. Хотя практически самостоятельно. Без командиров", - добавил военный.

Бои за Соледар

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км. Захватчики пытаются захватить Соледар на Донетчине, который находится в 15 км от Бахмута.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар. Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н. п. Подгородное, Опытное и Клещеевка.

В британской разведке говорят, что попытки захватить Соледар объясняются планами оккупантов обойти Бахмут с севера, окружить его и разрушить украинские пути сообщения. Разведчики отмечают, что РФ вряд ли сможет сразу окружить Бахмут, ведь украинские силы сохраняют стабильную глубокую оборону и контролируют пути снабжения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится – туда будут переброшены дополнительные силы. Президент подчеркнул, что благодаря устойчивости Вооруженных сил в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и силы.

Больше новостей о битве за Соледар:

война в Украине Соледар война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:21

Становятся миллионерами: 6 имен, которые имеют уникальный успех богатства

22:00

Путин недоволен и идет ва-банк, или Почему Суровикин стал заместителем Герасимовамнение

21:54

"Там вся элита армии РФ": офицер рассказал о том, что происходит в СоледареВидео

21:32

"Следующие 24 часа будут решающими": украинский солдат рассказал о тяжелой ситуации в СоледареВидео

21:25

"Не надо делать из этого катастрофы": эксперт спрогнозировал сдачу СоледараВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:02

"Еще один официант": счастливая предательница Лорак показала нового мужчинуВидео

20:55

"Подрывает боеспособность армии": оккупанты злостно обратились прямо к ПутинуВидео

20:33

Хурма будет сладкой, как мед: как довести фрукт до спелости уже домаВидео

20:31

Синоптик удивила прогнозом для Украины: что ждет всю странуВидео

Реклама
20:24

Известный артист предлагал однополые отношения: Демин рассказал про ухаживания в начале его карьеры

20:00

Захватом Соледара Пригожин хочет убрать Шойгу как конкурента - Петр Черник

19:56

Российский террор в Авдеевке довел 6-летнюю девочку до сердечного приступа: ребенка не смогли спастиВидео

19:54

Зеленский откровенно рассказал, что сейчас происходит в СоледареВидео

19:43

"Перед российской публикой - пожалуйста": Maruv отожгла в Дубае перед россиянами

19:20

Почему Россия редко пускает ракеты из воздушного пространства Беларусимнение

19:05

Три знака Зодиака получили шанс на новую жизнь: кто стал баловнями судьбы в январе

19:00

Гороскоп на завтра 12 января: Водолею – сильный стресс, Тельцу – борьба за себяВидео

18:59

Пенолюбы и пенохлебы: что будет, если каждый день пить пивоВидео

18:57

"На кого он Степаненко променял": молодую жену Петросяна заплевали россияне

18:40

"Не хватает воздуха": в тяжелых боях под Бахмутом погиб мастер спорта и отец двоих детейВидео

Реклама
18:31

"Я предатель": Усик удивил заявлением о верности Московскому патриархатуВидео

18:29

Загадка сталинок: почему в них делали 4-метровые потолки, а комнаты разделяли пороги

18:29

Почему 13 января нельзя трогать деньги, и зачем нужно купить орехи: приметы на Старый Новый годВидео

17:52

Путин устроил "переворот": Суровикина понизили, Герасимов стал "главарем" российских оккупантовВидео

17:44

"Пусть живут в РФ": Зеленский высказался насчет лишения гражданства нардепов ОПЗЖВидео

17:43

Тела везут вагонами: в Мелитополе оккупанты в панике роют братские могилы - ФедоровВидео

17:25

Литва передаст Украине системы ПВО и зенитки - президент страныВидео

17:22

"Трудные времена": Путин цинично "сопереживает" людям с оккупированных территорий УкраиныВидео

17:17

Сунак дал "зеленый свет" на передачу Украине танков - Evening StandardВидео

17:15

Почему 12 января нельзя прикасаться к соли и солить еду: приметы и важные запреты дняВидео

17:09

"Пакет малыша" в 2023 году: что в него входит, как получить помощь или компенсациюФотоВидео

17:08

Как приготовить драники, чтобы все ахнули и попросили добавки: самые важные секретикиВидео

17:02

Звезда Уэнздей Дженна Ортега засветила пресс в платье принцессы на Золотом глобусеВидео

16:56

Kalush Orchestra удивили фанатов новым клипом со ШварценеггеромВидео

16:45

Вкуснейший рецепт вареников с сюрпризом на Старый Новый год: узнайте, что вас ждет весь 2023 годВидео

16:22

Польша передает Украине роту танков Leopard: Дуда раскрыл деталиВидео

16:14

Каков отец, такой и сын: Бедрос Киркоров называет Украину республикойВидео

16:10

Счастье не за горами: у трех знаков Зодиака вскоре начнется сплошная белая полоса

16:03

РФ готовит новый ракетный удар по Украине: в Силах обороны назвали вероятные целиВидео

15:59

Пограничники вместе с ВСУ ярко отправили "к кобзону" группу вагнеровцев под СоледаромВидео

Реклама
15:57

Президенты Польши и Литвы приехали во Львов: Зеленский подписал общую декларациюВидео

15:20

Враг перебрасывает резервы, идет на штурм: в Минобороны рассказали о боях в СоледареВидео

15:13

Какие 3 блюда нужно приготовить на Старый Новый год: можно узнать свою судьбу и привлечь достатокВидео

15:08

"Снова карта идет "аркан смерти": таролог предупредил киевлян об угрозе новых атак враговВидео

15:07

Страной руководит "хромая утка": в РФ панически ищут преемника Путину - СМИ

14:59

У любовницы Путина нашли элитную квартиру в Петербурге: росСМИ раскрыли деталиВидео

14:31

Американский генерал назвал главную цель РФ в войне с УкраинойВидео

14:30

Защищая Украину, погиб интернациональный чемпион по смешанным единоборствам

14:27

Пакистан отправит Украине снаряды для пушек большого калибра – The Economic TimesВидео

14:20

Сорок лет - страха нет: почему нельзя праздновать 40-летие и как отмечать без опасности для жизни

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять