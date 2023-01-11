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"Как в Северодонецке и Лисичанске": генерал рассказал, что происходит в Бахмуте и Соледаре

11 января 2023, 08:25
Генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что есть перспектива того, что силам обороны Украины удастся устоять как в направлении Соледара, так и Бахмута.
Игорь Романенко, Бахмут
Игорь Романенко объяснил, зачем оккупантам Соледар и Бахмут / Фото УНИАН, Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытаются захватить Бахмут в Донецкой области, но так как захватить город "в лоб" не получается, "повар Путина", основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин перекинул силы из-под Бахмута и других наименее актуальных, на его взгляд, участков фронта в район Соледара. Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, с Бахмутом повторяется та же история, которая была со взятием Северодонецка и Лисичанска.

"Северодонецк брали долго, с большими потерями, но все-таки захватили. Но, имея такой опыт, решили не брать Лисичанск в лоб, потому что там были определенные проблемы. В частности, потому, что город расположен на возвышенности. Оккупанты применили тактику оперативного охвата. Наши силы, чтобы не оказаться в окружении, были вынуждены отойти. Поэтому и с Бахмутом используют ту же модель. Поскольку не получается взять город в лоб, с севера и с юга осуществляется попытка оперативного охвата", - объяснил Романенко в интервью изданию Obozrevatel.

Генерал-лейтенант объяснил, что с военной точки зрения Бахмут имеет большое значение, поскольку там расположена важная дорожная развязка.

"Если захватить Бахмут, это даст перспективу идти на Часов Яр, на Славянск и Краматорск", - сказал Романенко.

Западные аналитики называют и другие, не военные, причины, по которым оккупанты стремятся получить контроль над этими городами.

"В том числе тот факт, что в Соледаре имеются залежи соли и гипса в масштабах мирового уровня. А Бахмут – это шахты, уголь. То есть помимо военной и военно-политической, есть еще и экономическая подоплека", - добавил Романенко.

Военный считает, что есть перспектива того, что силам обороны Украины удастся устоять как в направлении Соледара, так и Бахмута.

"Если мы удержим Соледар, враг не сможет реализовать и другой вариант захвата того же Бахмута путем его окружения", - резюмировал Романенко.

Ситуация в Соледаре

Вечером 10 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские защитники продолжают держать оборону в Соледаре. По ее словам, в рядах российских войск очень много потерь.

Советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что врагу удалось продвинуться вперед и захватить часть Соледара. За город идут ожесточенные бои.

В британской разведке сообщали, что российские захватчики бросают много сил на захват Соледара. Этот населенный пункт нужен им для того, чтобы окружить Бахмут, который оккупантам не удается захватить уже на протяжении нескольких месяцев.

За прошедшие четыре дня российские военные и силы частной военной компании "Вагнера" провели тактическое наступление на Соледар и, вероятно, контролируют большую часть города, говорилось в сообщении Министерства обороны Великобритании.

11 января в Институте изучения войны заявили, что российские войска не захватили Соледар в Донецкой области, несмотря на несколько заявлений со стороны оккупантов о том, что город пал и что Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении.

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