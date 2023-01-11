Зеленский откровенно рассказал, что сейчас происходит в Соледаре

Сейчас Украина без перерыва делает все, чтобы усилить собственную оборону, сказал президент.

Владимир Зеленский, ВСУ / 93 ОМБр Холодный Яр, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 января заявил, что Россия пытается сделать вид, что Соледар будет достижением для нее.

В своем обращении президент подчеркнул, что бои за Соледар все еще продолжаются и Донецкое направление держится.

"Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, что какая-то часть нашего города Соледара - почти полностью разрушенного оккупантами города - будто это какое-то достижение России. Они будут подавать - и уже представляют - это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию и чтобы давать надежду тем, кто за агрессию. Но бои продолжаются. Донецкое направление - держится", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сейчас Украина без перерыва делает все, чтобы усилить собственную оборону. И ее потенциал растет.

"И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают в этом", - добавил глава государства.

Бои за Соледар

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар.

Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н.п. Подгороднее, Опытное и Клещиевка.

За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.

Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.

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