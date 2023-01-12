"Есть силы, однако не хватает средств": Свитан рассказал, смогут ли ВСУ продолжить контрнаступление

Эксперт отметил, что сейчас есть три главных фактора, из-за которых контрнаступление украинских военных замедлилось.

Свитан объяснил, смогут ли ВСУ продолжить контрнаступление в ближайшее время / 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, личный архив Романа Свитана

Несмотря на то, что в течение последних нескольких недель контрнаступление Вооруженных сил Украины застопорилось, боевые действия никто не будет ставить на паузу, ведь объективных причин на это нет.

Как отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ Роман Свитан в эфире 24 канала, теперь есть три главных фактора, из-за которых контрнаступление украинских военных замедлилось. А именно: погода, отсутствие сил и отсутствие средств.

"Вот сейчас у нас пока есть силы, хотя не хватает средств, и немного налаживается погода – морозы. Поэтому, если такая погода продержится, на некоторых направлениях при наличии сил и средств ВСУ проведут контрнаступательные действия", - подчеркнул Свитан.

Полковник ВСУ отметил, что на 1-2 направлениях, в зависимости от переброски резервов, будут контрнаступательные действия.

"А то, что у нас постоянно не хватает средств, связано с накоплением Россией живой силы – мобилизованные, которых призвали в сентябре, сейчас начинают заходить в Украину. Это около двух батальонов – тысячу частично мобилизованных. Это такая себе гонка – нам надо больше сил и средств", - пояснил Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война России против Украины

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что российские оккупанты поставили выйти на админграницу Донецкой области. Оккупанты собрали больше всего военной техники и вооружения возле Бахмута, но окружить город им не удается.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, на фронте в Украине наблюдается очень тяжелая обстановка на Бахмутском направлении. Именно там самая тяжелая и болезненная ситуация, ведь оккупанты бросают основные свои силы именно на это направление. Путин не отказался от цели захватить Донбасс, подчеркнул украинский президент.

Недавно издание The Wall Street Journal выделило шесть важных факторов, которые будут влиять на ход войны в Украине в первые месяцы 2023 года: погода, крепость Бахмут, наступление украинских войск, российская оборона, наступление РФ, события за пределами Украины. Подробнее о каждом факторе читайте здесь.

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