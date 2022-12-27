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Война продолжится в 2023 году, на ее ход будут влиять 6 ключевых факторов – WSJ

27 декабря 2022, 07:48
Ход войны в первые месяцы нового года будут определять не только помощь Украине от Запада и способность украинских войск контратаковать, но и другие факторы.

Украинские военные, ВСУ
На ход войны в 2023 году будут влиять 6 основных факторов/ 93-я ОМБр Холодный Яр, 59-я ОМПБр Якова Гандзюка

Война в Украине продолжится в 2023 году. Первые месяцы нового года могут показать, способны ли российские оккупанты удерживать захваченные территории, а украинские военные – проводить контрнаступление и освобождать земли.

Издание The Wall Street Journal выделило шесть важных факторов, которые будут влиять на ход войны в Украине в первые месяцы 2023 года:

  • погода;
  • крепость Бахмут;
  • наступление украинских войск;
  • российская оборона;
  • наступление РФ;
  • события за пределами Украины.

Погода

Сейчас темпы войны значительно сократились, ведь в Украине продолжается "сезон грязи". В таких погодных условиях трудно двигаться даже гусеничной технике. Однако если будут более сильные морозы, интенсивность войны может возрасти, отмечают авторы материала.

Также они обратили внимание, что украинские военные более готовы к боевым действиям зимой благодаря лучшей экипировке и хорошо налаженному снабжению.

Крепость Бахмут

Российские оккупанты изо всех сил пытаются захватить Бахмут, но получают "на орехи" от украинской армии и не могут достичь никаких успехов.

В WSJ отмечают, что захват Бахмута очень важен для трех ключевых игроков в РФ. Российскому диктатору Владимиру Путину это нужно, чтобы показать, что Россия реализует свои претензии на Донецкую область. Владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину захват города позволил бы похвастаться, якобы вагнеровцы – лучшая боевая сила в РФ. Заинтересован во взятии города и командующий оккупационными войсками Сергей Суровикин – ему это позволило бы оправдать уход из Херсона.

Наступление украинских войск

Военные аналитики считают, что после возвращения Украиной осенью значительной части своей территорий она сохраняет стратегическую инициативу в войне. Они считают, что Киев захочет продолжить наступление зимой и попытается отбросить оккупантов еще дальше.

Также эксперты назвали два возможных направления для контрнаступления украинских войск:

  • линия между городами Сватово и Кременная в Луганской области, вблизи которой расположена важная трасса Р-66;
  • на города Мелитополь и Бердянск в Запорожской области, что позволило бы отрезать ключевые линии снабжения и связи между Россией и Крымом.

Оборона российских оккупантов

Благодаря освобождению украинскими военными части территорий фронт, согласно оценкам Украины, сократился с примерно 1100 км до ориентировочно 885 км. Оккупантам после этого стало легче обороняться, потому что они теперь держат меньший участок фронта.

Кроме этого, около 386 км по линии фронта составляют речные преграды. Поэтому россиянам легче определить вероятные направления атаки украинских войск.

Захватчики пытаются готовиться к разным сценариям наступления украинских войск, поэтому роют окопы даже в тылу, в частности, на пляжах Крыма.

Наступление России

В издании напомнили, что Украина сообщала об угрозе нового масштабного наступления российских оккупантов, в частности, из Беларуси в сторону Киева.

Однако иностранные аналитики считают, что РФ вряд ли удастся это сделать, ведь в 2022 году она не смогла достичь успехов на севере Украины, имея на то время более боеспособную армию, чем сейчас.

Аналитики считают, что заявления о риске мощного наступления РФ основаны на том, чтобы нивелировать самоуспокоенность относительно некомпетентности, которую демонстрировали оккупанты. Также эти заявления направлены на западных партнеров, чтобы продолжилась поддержка оружием для защиты Украины от агрессора.

События за пределами Украины

Диктатор РФ надеется, что ослабнет поддержка Украины Западом. Однако визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон продемонстрировал, что США поддерживают наше государство по-прежнему. К тому же США в последнем пакете поддержки предусмотрели предоставление Украине первой батареи систем ПВО Patriot, что поможет защитить украинские объекты энергетики и другую инфраструктуру от атак с воздуха.

Также в WSJ напомнили, что некоторые западные политики подталкивали Украину к переговорам со страной-агрессором РФ. Но до любых мирных переговоров еще далеко, считают аналитики. Украина нацелена на возвращение себе всех территорий, утраченных с 2014 года, а Путин лелеет свои большие амбиции и пытается показать, якобы он борется с Западом, отмечают в издании.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что российские оккупанты имеют за цель до конца текущего года выйти на админграницу Донецкой области. Оккупанты собрали больше всего военной техники и вооружения возле Бахмута, но окружить город им не удается.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фронте в Украине наблюдается очень тяжелая обстановка в районе Бахмута и Кременной. Именно там самая тяжелая и болезненная ситуация, ведь оккупанты бросают основные свои силы именно на это направление. Путин не отказался от цели захватить Донбасс, подчеркнул украинский президент.

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