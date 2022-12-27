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Армии РФ приказали до конца года выйти на админграницу Донетчины – Маляр

27 декабря 2022, 06:35
Оккупанты собрали больше всего военной техники и вооружения возле Бахмута, но окружить город им не удается.
Российские военные, Анна Маляр
Оккупанты хотят выйти на админграницу Донбасса до конца текущего года/ Минобороны Украины, Минобороны РФ

Российские оккупанты имеют за цель до конца текущего года выйти на админграницу Донецкой области.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона. Такую цель перед захватчиками поставило военно-политическое руководство. Но все операции они проваливают.

Захватчики больше всего сил бросили на захват Бахмута, но у них всё равно не получается это сделать. Этот город сейчас является "нашей восточной крепостью", подчеркнула Маляр. Все попытки врага окружить населенный пункт проваливаются.

По словам Маляр, возле Бахмута было незначительное продвижение оккупантов, но украинские военные вытеснили врага.

"Но вы видите насколько мужественно держится Бахмут, насколько наши воины наносят урон врагу и он просто не может продвигаться дальше. Там было незначительное продвижение, но вытеснили, и на сегодня враг пытается окружить город, и у него это не получается", – сказала заместитель министра обороны.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что возле Кременной на Луганщине продолжаются бои. Украинским воинам удалось немного оттеснить российских оккупантов, боевые действия уже происходят недалеко от города. Тем временем военное командование РФ уже убежало из города, к которому приближаются защитники Украины. Командиры оккупантов переместились в Рубежное.

Напомним, представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщал, что оккупационные войска России в дополнение к атакам на Бахмутском и Авдеевском направлениях собираются начать наступление на Лиманском направлении на Донбассе. Украинские военные героически противостоят оккупантам и не дают им прорвать оборону. Только на Бахмутском направлении за сутки враг потерял 50 оккупантов ликвидированы и 80 ранеными.

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война в Украине вторжение России новости Донбасса Анна Маляр
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